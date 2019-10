“Fractura”: el director Brad Anderson explica el final de la película

“Fractura” , la película de suspenso de Netflix que atrapó a los espectadores desde su estreno, el pasado 11 de octubre, tuvo un final que no quedó muy claro para muchos, generando varias interrogantes.

Y es que la cinta dirigida por Brad Anderson terminó con una toma del personaje principal Ray ( Sam Worthington) que crea confusión, pues al inicio se le ve sonriendo, pero luego, en el último cuadro, su rostro tiene un aspecto más oscuro.

Para evitar cualquier tipo de duda, el propio director explica el final de su película, pero antes recordemos de qué se trata exactamente.

Fractura se estrenó en Netflix el viernes 11 de octubre. (Foto: Netflix) Fractura se estrenó en Netflix el viernes 11 de octubre. (Foto: Netflix) Fractura se estrenó en Netflix el viernes 11 de octubre. (Foto: Netflix)

“FRACTURA”

La historia comienza cuando una familia, conformada por dos esposos y su hija, retorna en su vehículo tras celebrar el Día de Acción de Gracias. Debido a una pelea que surge dentro de la unidad, el hombre decide detener el carro en una estación de servicio; sin embargo, la pequeña sufre un accidente y se rompe el brazo.

Ante el incidente deciden llevarla a un hospital donde deberán realizarle tomografías. Pero pasadas las horas y ante la demora de que su pareja y niña no salen del consultorio, Ray decide preguntar por su familia. Ante su sorpresa, nadie sabe nada de ellas y le dicen que no se tiene registro del ingreso al nosocomio de alguna mujer y menor.

Tras escuchar esto, empieza una búsqueda intensa y decide recuperarlas. Él piensa que existe una conspiración para desaparecerlas. En ese marco, la policía y una psiquiatra intentan ayudarlo a descubrir lo que realmente sucedió con su mujer y su hija, pero en ese proceso descubre algunas cosas oscuras sobre sí mismo.

¿QUÉ PASA EN EL FINAL?

A medida que la psiquiatra habla con Ray descubre que la muerte de su primera esposa en un accidente automovilístico ocho años atrás le provocó un trauma. Además, lo convence de ir a la gasolinera donde ocurrió el accidente. Allí, descubren una gran mancha de sangre, lo que los lleva a la conclusión de que Ray las mató accidentalmente.

Sin embargo, él continúa firme en su versión, amenaza a la doctora para que los policías lo dejen escapar y regresa al hospital en busca de su familia. Luego de matar a un guardia de seguridad, llega al sótano y descubre una supuesta red ilegal de operación de extracción de órganos y cuando logra dar con su familia, las saca de ese lugar y se marchan en su auto justo cuando empieza a salir el sol.

Pero esa no es la realidad. Ray entró a un quirófano y sacó otro cuerpo, mientras su esposa e hija, quienes estuvieron muertas desde el inicio, están en el maletero del auto; es decir, todo fue producto de su mente.

La toma final de “Fractured”, al inicio muestra un primer plano de Ray sonriendo luego de imaginar que vio a su esposa por el espejo retrovisor; sin embargo, a los pocos segundos su rostro tiene un aspecto más oscuro.

Esta escena ha dejado con muchas preguntas a los que vieron "Fractura". (Foto: Netflix) Esta escena ha dejado con muchas preguntas a los que vieron "Fractura". (Foto: Netflix) Esta escena ha dejado con muchas preguntas a los que vieron "Fractura". (Foto: Netflix)

EL DIRECTOR DE “FRACTURA” EXPLICA EL FINAL

El director Brad Anderson explicó en una entrevista a FreshFiction el final de la película en la que se ve a Ray en una toma con tono sombrío.

“El último fotograma de la película es un primer plano de la cara de Ray después de que él acaba de cantar una canción para su hijo en el asiento trasero y su esposa. Es una sensación de logro y ser un héroe. '¡Lo hice! Los salvé de los malos del hospital. Pero luego lo mantuvimos en movimiento, y en los últimos cuadros, comienzas a ver su rostro caer, como si acabara de caer sobre él. Eso no estaba en el guion. En el guion, termina con: ‘Ray se marcha al atardecer con su familia’. Pero quería agregar un poco de ambigüedad para su personaje”, manifestó.

Respecto a las interrogantes que dejó “Fractura” y la comparó con la realidad que algunas personas viven.

“Me pregunto si se despertará con la verdad o no. Esa es la pregunta al final de la película. Dependiendo de cuán sombrío sea el punto de vista que tenga sobre las cosas, puede decir mejor que él vive en el autoengaño, que es mejor que él viviendo en la realidad. Todos hacemos eso hasta cierto punto en nuestras vidas. No queremos enfrentar realidades duras. Solo queremos pasarlos por alto y dejarlos de lado. Tal vez hay un poco de eso pasando aquí. Me parece que el final es triste y trágico, pero también es conmovedor. Es solo un chico que quiere ser un buen padre. Quiere ser un padre y un esposo que hicieron lo correcto. Al comienzo de la película, está cegado y deprimido. No cree que lo haya entendido. No es un horror directo. Es una tragedia con connotaciones de horror”, indicó.