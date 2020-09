Pueden pasar muchos años más, pero los fans de “Friends” seguirán disfrutando de cada episodio de la exitosa comedia estadounidense. De hecho, la producción Marta Kauffman y David Crane es considerada una serie de culto. A lo largo de este tiempo la ficción ha sabido mantener a sus fanáticos fieles a la historia, incluso ha creado nuevos adeptos desde si inclusión en el catálogo de Netflix.

Para esos nuevos seguidores, y quizás para los antiguos también, algunas cosas de la historia de “Friends” no les han quedado claras, como el significado de la broma de Rachel Green (Jennifer Aniston) a Ross Geller (David Schwimmer). Por ello, después de muchos años de confusión, dos escritores de la serie han explicado lo que realmente significa durante una entrevista con EW.

Sin lugar a dudas, una de las partes más icónicas del legado de “Friends” es la relación intermitente de Ross y Rachel. Aunque de hecho, una vez que fue la favorita de NBC, la serie se ha mantenido como una de las sitcom más queridas de todos los tiempos gracias a la transmisión y las reposiciones interminables, cimentado así su lugar en la historia de la cultura pop.

Ross y Rachel de "Friends" (Foto: NBC)

EXPLICACIÓN DE LA FAMOSA BROMA DE RACHEL A ROSS

El estreno de la temporada 4, “The One With the Jellyfish” (“El de la medusa”, en español) comienza con Rachel y Ross volviendo de estar juntos en un viaje de fin de semana a Montauk. Su reunión dependía de que Ross leyera una carta de 18 páginas que Rachel escribió dejando al descubierto sus sentimientos; sin embargo, aunque Ross le dice que lo leyó, en realidad se quedó dormido a mitad de camino. No es hasta que la pareja está de regreso en Nueva York que la verdad sale a la luz y los dos tienen una discusión. Cuando Ross sale furioso, Rachel tiene la última palabra gritando: “NO es tan común, NO le sucede a todos los hombres, ¡y ES un gran problema!”

Durante años, estas líneas del texto del personaje de Jennifer Aniston han desconcertado a los fanáticos de “Friends”, pues nunca se explicó lo que realmente ello significaba. Sin embargo, los productores ejecutivos y escritores Greg Malins y Adam Chase finalmente han explicado la broma.

La línea en realidad se refiere a un momento del episodio de la temporada 2, “En el que Ross y Rachel... ya sabes. Se estaban insultando entre sí”, explicó Malins, “y yo tenía una idea en la cabeza, [Rachel] dice: ‘Bueno, una vez, cuando eyaculó prematuramente, le dije que estaba bien y que no era así’…”, agregó.

Malins también compartió que esta broma fue la primera que escribió antes de lanzar. “Recuerdo que pensé: ‘Si no lanzo esto exactamente bien, no entrará’”, recordó. Sobre la parte de “es un gran problema”, Chase explicó que la sala de escritores de “Friends” fue muy colaborativa. Ahora, años después, el misterio finalmente fue desvelado, aunque algunos quizás ya hubieran sabido a lo que Rachel se refería.

Una de las partes más icónicas del legado de “Friends” es la relación intermitente de Ross y Rachel (Foto: Warner Bros)

