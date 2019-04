Game of Thrones 8x01: ¿cómo ver el estreno gratis ONLINE del capítulo 1 de la temporada 8 sin pagar nada?

Ya no falta nada para el estreno que espera todo el planeta. El primer episodio de la octava y última temporada de Game of Thrones ( Juego de Tronos en español) aún no tiene titulo oficial, aunque se sabe - valga la redundancia - que se estrenará este domingo 14 de abril a nivel mundial a través de HBO y que tendrá una duración de 54 minutos. Tras el anuncio oficial de la cadena televisiva , GOT será exhibida de manera gratuita este domingo para todas las operadores en América Latina.

IMDb compartió una breve sinopsis del primer episodio de la ficción protagonizada por Kit Harington, Emilia Clarke, Lena Headey, Maisie Williams y Sophie Turner. “La Gran Guerra ha llegado, el Muro ha caído y el ejército de los muertos del Rey Nocturno marcha hacia Westeros. El final está aquí, pero ¿quién tomará el Trono de Hierro?”

En América Latina, los nuevos episodios de Game of Thrones podrá verse a través de los canales HBO (Subtitulado) y HBO 2 (Doblada al español), y online mediante la aplicación HBO GO , servicio que tiene derecho si pagas por el canal o puede adquirirse de manera independiente. Mientras que en Estados Unidos existe la app de pago HBO Now.

PRECIO DE HBO GO EN LATINOAMÉRICA

Hay más de 15 países en Latinoamérica con este servicio, entre ellos Ecuador, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, México y Perú. Estos son algunos precios de la suscripción mensual:



México: 149 pesos al mes.

Perú: 31.90 soles al mes.

Colombia: 29.900 pesos al mes.

USA: US$ 14.99 (HBO Now)

¿CÓMO VER HBO GO ONLINE GRATIS?

Si no tienes acceso a HBO Go, no te desesperes, existe una forma de ver la octava temporada de Game of Thrones en vivo online sin pagar nada.



Al igual que Netflix o cualquier otro servicio de streaming por Internet, HBO GO te permite suscribirte completamente gratis y disfrutar el contenido que tienen por un mes sin ningún compromiso. Para ello, deberás utilizar tu cuenta de Google Play o App Store para ingresar.

Antes de que se cumplan los 30 días, lo único que tienes que hacer es cancelar tu suscripción y no te cobrarán el siguiente mes. ¡OJO! Para este truco necesitarás tener vinculada una tarjeta de crédito o débito a la tienda virtual de tu dispositivo.



Con HBO Go no solo podrás ver todas las temporadas de Game of Thrones también podrás disfrutar del amplio catálogo de series y películas, que incluyen exitosas producciones como Westworld y Big Little Lies.