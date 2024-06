Los fanáticos de “House of the Dragon” están entusiasmados con el estreno de la segunda temporada de la precuela de la exitosa serie “Game of Thrones”, ya que en los nuevos episodios se mostrará la Danza de Dragones, como se le conoce a la guerra civil Targaryen. Por supuesto, hay quienes aún no han visto la primera entrega de la ficción de fantasía creada por Ryan Condal y George R. R. Martin. Una de ellas es Emilia Clarke, quién interpretó a Daenerys Targaryen en “Juego de tronos”. ¿Cuál es la razón?

La actriz británica de 37 años también conocida por películas como “Me Before You”, “Terminator Genisys”, “Solo: A Star Wars Story” y “Last Christmas” contó en una entrevista con People que aún no ha visto los primeros capítulos de la serie basada en novela de Martin “Fuego y sangre”. “Todavía no puedo”, señaló.

“Simplemente no sé qué es”, explicó Emilia Clarke. “Me siento tan contenta y feliz con mi experiencia, que creo que ver la nueva sería muy extraño”, agregó la actriz que dio vida a G’iah en la serie de Disney “Secret Invasion”.

Emma D'Arcy interpreta a Rhaenyra Targaryen, quien está lista para la guerra en la segunda temporada de "House of the Dragon" (Foto: HBO Max)

¿QUÉ PIENSA EMILIA CLARKE DE “GAME OF THRONES”?

“House of the Dragon” se ambienta casi 200 años antes de los acontecimientos de “Juego de tronos” y 172 años antes del nacimiento de Daenerys Targaryen, personaje que Emilia Clarke interpretó en las ocho temporadas, que se emitieron del 2011 al 2019 en HBO Max.

La actriz que participó en obras de teatro como “Breakfast at Tiffany’s”, “The Seagull” y “Private Lives” contó al medio antes mencionado que sus sentimientos sobre “Game of Thrones” han cambiado a lo largo de los años. “Cuanto más distancia tengo de Juego de Tronos , más puedo cuantificarla”, admitió

“Cuando empiezas, no sabes lo que estás haciendo, no sabes lo que te rodea y no sabes en qué estás participando”, indicó Clarke. “Ahora, a medida que pasa más y más tiempo entre esto y que yo lo haga, más pienso que fue increíblemente especial e increíblemente raro”.

Tal vez el furor por la segunda temporada de “House of the Dragon”, que tiene ocho episodios, convenza a Emilia Clarke de ver algunos episodios de serie que ya fue renovada para una tercera entrega.

Emilia Clarke interpretó a Daenerys Targaryen en las ocho temporadas de la exitosa serie "Game of Thrones" (Foto: HBO)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

La temporada 2 de “House of the Dragon” se estrenará el domingo 16 de junio de 2024 en Max (antes conocido como HBO Max). Por lo tanto, para ver la nueva entrega solo se necesita una suscripción activa a dicha plataforma de streaming.