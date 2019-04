Game of Thrones 8x01: ¿quién es el niño que apareció al final del episodio 1 de la temporada 8?

Game of Thrones estrenó su primer episodio de la temporada 8 en varios países del mundo. Sus seguidores habían esperado años para descubrir la continuación de la serie, algo que por fin pudieron descubrir el domingo 14 de abril. No obstante, así como emocionante, el capítulo también mostró algunas escenas difíciles para sus espectadores.

Entre las mismas, una destacó por encima de las otras por presentar un cruel asesinato de un niño, uno al que los más veteranos de la serie no demoraron en reconocer. ¿Quién es este joven asesinado?

¡Atención! Más adelante habrán spoilers del primer capítulo de la octava temporada de Game of Thrones, contando lo que sucedió durante su emisión. Si aún no la has visto, esta podría ser la última advertencia.

¿Quién es el niño que apareció al final asesinado?

Luego de que Winterfell recibiera finalmente la visita de Daenerys Targaryen junto con Jon Snow y los demás que viajaron con ellos, comenzaron los preparativos para la guerra final contra los Caminantes Blancos, quienes comandan un ejército de muertos vivientes.

En una parte alejada, Tormund y su grupo se encuentran con Beric Dondarian en un castillo en su camino de regreso escapando de los no muertos. Dentro del mismo aprecian como un niño había sido colgado junto con algunas partes de cuerpos humanos mutilados en la pared.

De pronto, mientras ideaban un plan para superar la velocidad del ejército enemigo con sus caballos, el niño despierta con los característicos ojos azules y una daga intentando alcanzar a Tormund que se encontraba de espaldas a él. Dondarian no duda y enciende su espada para darle el golpe final, incendiándolo y culminando su reanimación.

¿Quién era este niño? Algunos fanáticos lo reconocieron instantáneamente: Ned Umber, mejor conocido como Lord Umber. Él era el último miembro de su familia vivo, por lo que se convirtió en el nuevo Lord de la Casa Umber y dueño de su castillo con tan solo 10 años de edad.

Ned Umber, una víctima del Rey de los Caminantes Blancos en el primer episodio de la Temporada 8 de Game of Thrones (Foto: HBO)

Durante la temporada 7, se le vio formando parte del concejo de los Lords de Winterfell, el mismo que nombro a Jon Snow Rey del Norte. A pesar de que él y Alys Karstark habían tenido padres que habían cometido acciones contra él, cuando Jon los llamó a levantarse no fue para castigarlos, sino pedirles lealtad a la Casa Stark.

Ambos niños, claramente aliviados por el perdón de los pecados de sus padres, juraron lealtad a la Casa Stark tal como lo pidió Jon Snow, y fue así como Ned Umber mantuvo el castillo de su familia mejor conocido como "Last Hearth".

Pero su reinado no duraría mucho, tal como se vio en el primer episodio de la temporada 8 de Game of Thrones. Al parecer, él y los demás miembros del castillo habrían sido asesinados por el Rey de la Noche, y convirtió a los que pudo en parte de su ejército. En los siguientes episodios parece que el enorme ejército de los no muertos seguirá cobrando víctimas para alistar a sus filas, así que el enfrentamiento directo se hará inminente.