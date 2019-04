Game of Thrones 8x01: Jaime Lannister y Bran Stark se reencontraron, esto dijo el actor

Game of Thrones estrenó por fin el primer capítulo de su temporada 8, uno que sus más fieles seguidores habían esperado durante años. Dentro del mismo, también surgieron diversos encuentros que los fans habían predicho, con la reunión de los hermanos Stark, el encuentro entre Daenerys y Sansa, entre otros.

Pero sin duda alguna, el encuentro que más impacto provocó fue el de la reunión entre Jaime Lannister y Bran Stark, luego de que el primero dejara a su hermana y amante Cersei para unirse al ejército de los vivos que harían frente a los 'Caminantes Blancos'.

¡Atención! Más adelante habrán spoilers del episodio 1 de la octava temporada de la serie. Si aún no han visto el regreso del show, el primer capítulo estará disponible de forma gratuita por la aplicación oficial de HBO, HBO GO.

¿Cómo fue el encuentro entre Jaime Lannister y Bran Stark?

Los fanáticos de la serie recordarán que el inicio de Game of Thrones estuvo manchado con la tragedia, especialmente cuando Bran Stark descubrió que Jaime y Cersei Lannister mantenían relaciones sexuales a pesar de ser hermanos.

Ante tal descuido, Jaime no dudó en empujar a Bran al abismo por una ventana, hecho que lo dejó sin la posibilidad de usar sus piernas, además de marcar durante mucho tiempo al Lannister como una de las peores escorias de la serie.

Ahora, considerando la evolución de sus personajes, ambos superaron este incidente a su modo, Bran convirtiéndose en el Cuervo de Tres Ojos y Jaime redimiéndose al abandonar a su hermana y luchar por los vivos en la batalla final.

En una reciente entrevista con The Hollywood Reporter, Isaac Hempstead Wright (Bran Stark), comentó sobre este encuentro que sucedió en el episodio, su significado y lo mucho que habían esperado para presentar esto a los televidentes.

"Creo que todos habíamos anticipado que esto iba a suceder. Bran lo sabe todo (desde hace bastante tiempo) y por eso era inevitable que estuviera esperando a que Jaime apareciera," comentó entre risas al entrevistador.

"Recuerdo que cuando leí el episodio por primera vez, todavía estaba en la universidad. Recuerdo que pensé: "Será mejor que me asegure de encerrarme aquí. A todos les encantaría estar leyendo esto ahora". Leí el primer episodio, y fue tan increíble. Regresamos después de dos años desde la última vez que viste a alguno de estos personajes. La clave es lograr que las personas regresen al universo de Juego de Tronos, llevándolas a todas las nuevas alianzas, etc. ¿El gancho al final? Es genial. Es exactamente el mismo gancho que tuvimos al inicio de la serie. Es una cosa realmente clara y cíclica que el primer episodio final refleje el primer episodio del show."

Además, el actor agregó el tiempo que necesitó asimilar cómo sería el encuentro entre Bran y Jaime, considerando el hecho de que los personajes deberían recordar que la última vez que se vieron fue cuando Jaime lo empujó desde la ventana:

"Ya sabes, no estoy seguro. En cierto sentido, es tan irrelevante para Bran, de verdad. Su único objetivo es que quiere que los vivos sobrevivan. Está del lado de los vivos. Es el antiguo archienemigo del Rey Nocturno. Está mucho más allá de cualquier mezquindad o querer vengarse o ser una venganza de alguien. Él ya no ve el mundo así. Simplemente ve las cosas como líneas de tiempo que se entrecruzan y tienen que terminar en ciertos lugares. Creo que desde el punto de vista de la historia, es increíble ver que suceda. Yo, ¿cómo Isaac? Me emocionó ver esa reunión, porque es un momento tan conmovedor y tan genial que Jaime regrese aquí y se dé cuenta de que Bran ya no es Bran, es terriblemente aterrador." Finalizó Hempstead.

El segundo episodio de la temporada 8 de Game of Thrones llegará el domingo 21 de abril, presentando el juicio final de Jaime Lannister por los pecados que cometió cuando era considerado un "villano".