Game of Thrones 8x02: tráiler del episodio 2 de la temporada 8, sinopsis, qué pasará y todo lo que se sabe

Tal como se anunció el primer episodio de la octava y última temporada de Game of Thrones ( Juego de Tronos en español) empezó con Daenerys, su ejército y sus dragones llegando a la casa de los Stark, además, algunos personajes se vieron por primera vez mientras que otros se reunieron con otros con los que tienen "historias complicadas".

Según información que comparten los fans en las redes sociales, ' The Rightful Queen' ('La Reina Legítima') es el titulo del segundo episodio de la entrega final de la serie de HBO, que tendrá una duración estimada de 58 minutos.

TRÁILER DE EPISODIO 2 DE LA TEMPORADA 8 DE "GAME OF THRONES"

¿QUÉ PASARÁ EN EL EPISODIO 2 DE LA TEMPORADA 8 DE "GAME OF THRONES"?

Aunque el segundo episodio de la octava temporada de Game of Thrones aún no tiene sinopsis oficial, tras la llegada de Jaime Lannister a Winterfell y el cruce de miradas con Bran Stark, el tráiler muestra que el Matareyes tendrá que enfrentar más de una acusación.



En el avance Daenerys le dice que desde que era niña ella y su hermano Viserys pensaban en las formas que vengarían la muerte de su padre.

En tanto, Jon debe decidir que hacer con la revelación de Sam, reclamar el Trono de Hierro que por derecho de sangre le pertenece, o dejar que Daenerys gobierne los Siete Reinos.

Asimismo, después del último mensaje que el Rey de la Noche dejó en ‘Ultimo hogar’, el Norte debe prepararse para enfrentar a los White walkers y el ejército de muertos, pero solo tienen hasta el amanecer ¿lo lograrán?

HORARIOS PARA VER EL EPISODIO 2 DE LA TEMPORADA 8 DE "GAME OF THRONES"

El segundo episodio de la octava temporada de Game of Thrones será estrenado el domingo 21 de abril a nivel mundial por HBO -y MAX- en los siguientes horarios:

Estados Unidos: 9:00 p.m. (Hora del este)

Perú: 8:00 pm

México: 8:00 pm

Panamá: 8:00 pm

Ecuador: 8:00 pm

Colombia: 8:00 pm

Venezuela: 9:00 pm

Chile: 10:00 pm

Argentina: 10:00 pm

Bolivia: 9:00 pm

Uruguay: 10:00 pm

Paraguay: 10:00 pm

España: 3:00 am del lunes 22 de abril

Brasil: 10:00 pm

Costa Rica: 7:00 pm

Cuba: 8:00 pm

Guatemala: 7:00 pm

Honduras: 7:00 pm

Nicaragua: 7:00 pm

CANALES EN LATINOAMÉRICA

HBO (Subtitulada)

HBO 2 (Doblada al español)

MAX



VER ONLINE

HBO GO y HBO Now: HBO GO te permite acceder GRATIS a su catálogo y disfrutar el contenido por un mes. Pasado este periodo de prueba el usuario es libre de cancelar la suscripción. Estos son algunos precios de la suscripción mensual: