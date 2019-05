Game of Thrones 8x04: ¿Daenerys Targaryen podría sucumbir a la llamada "Locura Targaryen"?

Tyron y Varys lo saben. En el último capítulo de Game of Thrones, Daenerys perdió los estribos ante todo lo que sucedió durante el desarrollo del mismo. Parece que los guionistas apuntaron una tremenda carga para la 'Madre de Dragones' y ahora todo indica que se convertirá en algo mucho peor de lo que todos imaginaban.

El capítulo 4 de la temporada 8 de "Game of Thrones" se estrenó con normalidad por HBO y HBO Go, el aplicativo móvil, sorprendiendo a todos sus seguidores por ser un episodio más calmado, pero no por ello sin acción y lleno de momentos fuertes en la trama.

Luego de la "Batalla de Winterfell", la última gran pelea que queda es la que Cersei Lannister pueda librar en 'King's Landing', por lo que las fuerzas reunidas en el norte comenzaron a planear la invasión sin percatarse que cada una de sus acciones llevaría a Daenerys hacia un posible colapso.

¡Cuidado! Más adelante habrán spoilers del cuarto capítulo de la temporada 8 de "Game of Thrones".

¿Qué pasó en Game of Thrones 8x04?

Daenerys Targaryen planeando sus movimientos contra Cersei Lannister (Foto: Game of Thrones / HBO)

El capítulo 4 de la temporada 8 de Game of Thrones comenzó con el funeral de los caídos en la 'Batalla de Winterfell', los mismos que fueron quemados como parte de la tradición. Después, el reino se sumió en una intensa celebración por su victoria contra el 'Rey de la Noche' y todo su ejército de no muertos.

Pero todo esto duró poco más de una noche, ya que pronto Daenerys, Jon, Arya, Sansa y demás decidieron atacar pronto a Cersei con una estrategia clara, acorralándola desde muchos puntos, incluyendo el mar, para obligarla a salir del trono sin la necesidad de un enfrentamiento directo.

Para sorpresa de todos, Euron Greyjoy estaba preparado para su llegada por el mar, asesinando a Rhaegal que volaba junto a Daenerys y Drogon para posteriormente hundir su flota con unas enormes ballestas. Esto llevó a la captura de Missandei, por lo que intentaron negociar una última vez con Cersei para su liberación.

Hasta este momento, cuando cayó Rhaegal, las fuerzas de Daenerys se reunieron para recuperar fuerzas y Tyrion con Varys tienen una intensa conversación de qué harían ahora que conocían la verdad del pasado de Jon. Varys estaba claro de que él era mejor candidato a rey, pero Tyrion se mantuvo firme en apoyar a su reina.

Al llegar a 'King's Landing', Tyrion intentó hablar con su hermana, pero el resultado fue una decapitación pública de Missandei, dejando en claro que Cersei se aferraría al poder cueste lo que cueste, aún así signifique que Daenerys use a Drogon para reducir a todos los habitantes inocentes junto a su actual reina a cenizas.

¿Por qué Daenerys podría perder el control?

Aerys II contempla la ejecución de Brandon Stark (Escena eliminada de Game of Thrones) (Foto: HBO) Aerys II contempla la ejecución de Brandon Stark (Escena eliminada de Game of Thrones) (Foto: HBO) Aerys II contempla la ejecución de Brandon Stark (Escena eliminada de Game of Thrones) (Foto: HBO)

Este último episodio de "Game of Thrones" ha dejado en claro algo a todos los seguidores de la serie: Daenerys podría caer en la denominada 'Locura Targaryen'. Tal como lo describió Jaehaerys I:



"Locura y grandeza son dos caras de la misma moneda y cada vez que un Targaryen nace, los dioses lanzan la moneda al aire y el mundo aguanta la respiración para ver de qué lado caerá".

La conversación entre Tyron y Varys deja ver una gran preocupación. Ambos tienen miedo de Daenerys y en lo que se pueda convertir, por lo que la pérdida de Missandei y Rhaegal preocupó a todo el mundo por empujar a la reina hacia el destino que todos sus predecesores tuvieron en algún momento.

El último Targaryen en sentarse en el Trono de Hierro fue Aerys II Targaryen, y fue conocido como el "Rey Loco", un apodo que se ganó por su turbio gobierno de crueldad, abusos y enormes injusticias para el pueblo que gobernaba. Sus enormes ataques de ira fueron creciendo desde su juventud hasta el punto de ser considerado una persona intratable.

En la historia de "Canción de Hielo y Fuego" de George R.R. Martin, los Targaryen han caído en este mal y tanto príncipes como reyes no han podido controlar su "locura". Por ello, no sería raro que Daenerys esté también sucumbiendo a los impulsos que tiene de vez en cuando al liderar a sus tropas.

Por ahora, no se puede hacer más que especular, pero todo indica que llegará el momento de tomar la decisión final si Daenerys merece el Trono de Hierro o, por culpa de la "Locura Targaryen", el nuevo rey deberá ser otro de buen corazón. ¿Jon Snow tal vez? Solo el tiempo lo dirá.