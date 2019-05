Game of Thrones 8x04 ONLINE con subtítulos en español por HBO Go: todo sobre el nuevo capítulo de Juego de Tronos

Luego de una intensa guerra, Game of Thrones mostró el final para los Night Walkers, una casta de guerreros 'no muertos' que despertaban los unos a los otros a través de sus comandantes. No obstante, el primero de todos conocido como 'El Rey de la Noche', falleció bajo la daga de Arya Stark y con él cayó todas las criaturas que habían sido levantadas de la tumba.

Con esto, Winterfell quedó libre de cualquier amenaza externa, pero tanto Daenerys como Jon Snow tienen un solo objetivo en mente: Cersei Lannister. Ahora que la pelea contra los Caminantes Blancos terminó, todos los reinos reunidos podrán unir fuerzas para sacar a Cersei del poder de una vez por todas.

No obstante, esto no será nada fácil. Ella tendrá la ayuda de la 'Compañía Dorada', un grupo enorme de mercenarios que lucharán bajo la bandera de los Lannister para defender el Trono de Hierro, pero... ¿qué podrán hacer contra los dragones de Daenerys? Sin duda la reina tiene un as bajo la manga, ya que se ha mostrado tranquila en los avances del capítulo.

HBO transmitirá el episodio 4 de la temporada 8 de Game of Thrones hoy 5 de mayo como todos los domingos. Por ahora, no hay ningún motivo para retrasar el episodio, así que la cadena de televisión continuará el horario programado para el capítulo. Se espera que su aplicación, HBO GO, también esté operativa, ya que ha tenido algunos problemas en los anteriores estrenos.

¿Qué pasará en Juego de Tronos 8x04?

Luego de vencer al Rey de la Noche, Winterfell aún tiene una batalla que librar: Cersei Lannister y la Compañía Dorada se dirigen al Norte para destruir lo que queda de ellos y así permanecer en el Trono de Hierro.

Por lo visto en el tráiler del cuarto episodio de la octava y última temporada de Game of Thrones , Daenerys intenta motivar a su pueblo asegurando ganaron la Gran guerra, ganarán la última guerra.

En tanto, Cersei y Euron Greyjoy están listo para luchar y conservar el poder sobre los Siete Reinos. En el avance que HBO compartió también se ve a Arya y Gendry besándose, a Jon y Daenerys comandando los barcos y a Sansa viendo partir a su hermano.

Sin embargo, una reciente filtración del episodio a horas de su estreno, mostraría un destino fatal para el ejército de Winterfell. Definitivamente, es algo que los fans de Game of Thrones no se esperarán y la batalla final contra Cersei Lannister durará más de lo previsto.

Fotos de Game of Thrones 8x04

“Game of Thrones” batió el récord Guinness por el estreno más solicitado a nivel mundial. (Foto: HBO) “Game of Thrones” batió el récord Guinness por el estreno más solicitado a nivel mundial. (Foto: HBO)

Las embarcaciones de Daenerys se dirigen a Kings Landing (Foto: HBO) Las embarcaciones de Daenerys se dirigen a Kings Landing (Foto: HBO)

Tráiler de Game of Thrones 8x04

¿A qué hora ver el episodio 4 de la temporada 8 de Game of Thrones?

El cuarto episodio de la octava y última temporada de Game of Thrones se estrenará el domingo 5 de mayo a nivel mundial por HBO -y MAX- en los siguientes horarios:

Estados Unidos: 9:00 p.m. (Hora del este)

Perú: 8:00 pm

México: 8:00 pm

Colombia: 8:00 pm

Ecuador: 8:00 pm

Venezuela: 9:00 pm

Chile: 10:00 pm

Argentina: 10:00 pm

Bolivia: 9:00 pm

Uruguay: 10:00 pm

Paraguay: 10:00 pm

España: 3:00 am del lunes 6 de mayo

Brasil: 10:00 pm

Panamá: 8:00 pm

Cuba: 8:00 pm

Honduras: 7:00 pm

Nicaragua: 7:00 pm

Costa Rica: 7:00 pm

Guatemala: 7:00 pm

¿Cómo ver Game of Thrones 8x04?

CANALES EN LATINOAMÉRICA

HBO (Subtitulada)

HBO 2 (Doblada al español)

MAX

VER ONLINE JUEGO DE THRONOS 8X04

Con HBO GO y HBO Now puedes acceder GRATIS al catálogo del servicio streaming y disfrutar el contenido por un mes. Pasado los 30 días de prueba gratis el usuario es libre de cancelar la suscripción. Este es el precio de la suscripción mensual en algunos países: