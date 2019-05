Game of Thrones 8x04: ¿Qué significan las últimas palabras de Missandei?

Juego de Tronos nos ha enseñado que cada vez que Daenerys Targaryen pronuncia la palabra "Dracarys" es inminente verse atrapado entre el fuego de sus dragones. En "Game of Thrones 8x04" , justamente, otro de los personajes pronunció la frase y más de un fanático ha comenzado a sospechar lo que vendrá en el próximo episodio. ¿Es inminente arrasar con fuego a todo Desembarco del Rey? ¿Explotará la ira de Daenerys? ¿Está condenada Cersei Lannister?

Sangre y fuego, el lema de la Casa Targaryen, parece que será lo que viene en el capítulo 5 de la temporada 8 de Juego de Tronos. ¿La razón?

En la última escena de "Game of Thrones 8x04" , Daenerys se presenta ante las puertas de la Fortaleza Roja junto a una minúscula tropa de Inmaculados y Drogon. Qyburn, como Mano de la Reina, sale a parlamentar con Tyrion, que tiene el mismo cargo en el bando rival. Ambos demandan rendición, pero Qyburn menciona que, si no bajan las armas, Missandei será asesinada frente a los ojos de todos.

Tyrion decide acercarse a las murallas para convencer a Cersei, que no da la orden para que los arqueros lo maten. Al final, la determinación de la reina leona se mantiene y sin hacerle caso a Tyrion le pide a Missandei que diga sus últimas palabras. "Dracarys", dice la traductora de la reina dragón antes de ser asesinada por Gregor Clegane. Daenerys y Gusano Gris miran estupefactos la escena y con los ojos llenos de lágrimas y la ira a punto de envenenarle el corazón, ella camina hacia Drogon.

Así termina "Game of Thrones 8x04". Con una sentencia de muerte. Daenerys no se puede controlar más y se acerca a una locura parecida a la de su padre, el Rey Loco. Quiere quemarlo todo y a todos. Cansada de no obtener buenos resultados desde que llegó a Westeros, la reina dragón está determinada en hacer uso de la fuerza de Drogon para tomar justicia ante sus contrincantes.

Ya en "Game of Thrones 8x04" vimos que Varys le suplica por el pueblo llano que vive en Desembarco del Rey. Le aconseja que no ataque la capital porque el costo humano sería altísimo ahora que Cersei ha hecho que los habitantes entren dentro de la Fortaleza Roja.

Sin embargo, nada parece calmar la furia de Daenerys Targaryen. Y ahora que mataron a Rhaegal, otro de sus hijos dragones, y a Missandei, la frase "Dracarys" nos estaría indicando que veremos cómo la reina se consume en el fuego de su rabia y cólera.