Game of Thrones 8x04: tráiler y qué sucederá en el capítulo 4 de la temporada 8

A penas terminado el tercer episodio de la temporada final de Game of Thrones ( Juego de Tronos en español) HBO compartió el tráiler del cuarto capitulo de la serie de fantasía, el cual se estrenará el próximo domingo 5 de mayo.

Dothrakis, Inmaculados y poderosos guerreros defendieron con todas sus fuerzas las puertas de Winterfell, pero el ejercito de los muertos los superaba en número y en fuerza. Cada intento por detenerlos parecía inútil, cada sacrificio parecía en vano, pero finalmente lograron imponerse.

Cada personaje demostró su valía y luchó hasta el último minuto de la batalla que cobró miles de muertos, mismos que el Rey de la Noche utilizó a su favor. Sin embargo, cuando todo parecía perdido y el Night King estaba a punto de borrar la memoria del mundo apareció Arya Stark y con una daga de acero valyrio lo apuñaló.

TRÁILER DE EPISODIO 4 DE LA TEMPORADA 8 DE "GAME OF THRONES"

¿QUÉ PASARÁ EN EL EPISODIO 4 DE LA TEMPORADA 8 DE "GAME OF THRONES"?

Después de vencer al Rey de la Noche, Winterfell aún tiene una batalla que librar: Cersei Lannister y la Compañía Dorada se dirigen al Norte para destruir lo que queda de ellos y así permanecer en el Trono de Hierro.

Por lo visto en el tráiler del cuarto episodio de la octava y última temporada de Game of Thrones , Daenerys intenta motivar a su pueblo asegurando ganaron la Gran guerra, ganarán la ultima guerra.

En tanto, Cersei y Euron Greyjoy están listo para luchar y conservar el poder sobre los Siete Reinos. En el avance que HBO compartió también se ve a Arya y Gendry besándose, a Jon y Daenerys comandando los barcos y a Sansa viendo partir a su hermano.

HORARIOS PARA VER EL EPISODIO 4 DE LA TEMPORADA 8 DE "GAME OF THRONES"

El cuarto episodio de la octava y última temporada de "Game of Thrones " será estrenado el domingo 5 de mayo a nivel mundial por HBO -y MAX- en los siguientes horarios:



Estados Unidos: 9:00 p.m. (Hora del este)

Perú: 8:00 pm

México: 8:00 pm

Panamá: 8:00 pm

Ecuador: 8:00 pm

Colombia: 8:00 pm

Venezuela: 9:00 pm

Chile: 10:00 pm

Argentina: 10:00 pm

Bolivia: 9:00 pm

Uruguay: 10:00 pm

Paraguay: 10:00 pm

España: 3:00 am del lunes 6 de mayo

Brasil: 10:00 pm

Costa Rica: 7:00 pm

Cuba: 8:00 pm

Guatemala: 7:00 pm

Honduras: 7:00 pm

Nicaragua: 7:00 pm

CANALES EN LATINOAMÉRICA



HBO (Subtitulada)

HBO 2 (Doblada al español)

MAX

VER ONLINE



HBO GO y HBO Now: HBO GO te permite acceder GRATIS a su catálogo y disfrutar el contenido por un mes. Pasado este periodo de prueba el usuario es libre de cancelar la suscripción. Estos son algunos precios de la suscripción mensual: