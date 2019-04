"Game of Thrones": Arya Stark y Gendry concretan su amor en la serie

El gusto de Arya Stark por Gendry fue uno de los puntos que muchos seguidores de "Game of Thrones" resaltaron con la emisión del primer episodio de la octava temporada de la serie el domingo pasado.

El rostro de Arya Stark cambia por completo cuando logra ver a Gendry en medio del ejercito que llegó a Winterfell con Daenerys Targaryen y Jon Snow a la cabeza.

El primer episodio de la temporada final de "Game of Thrones" mostró a Arya Stark teniendo un primer acercamiento a Gendry para pedirle que le construya un arma especial. La joven le entregó al herrero un papel con las especificaciones de su pedido.

Arya llega a buscar al herrero a sus aposentos. (Foto: HBO) Arya llega a buscar al herrero a sus aposentos. (Foto: HBO) Arya llega a buscar al herrero a sus aposentos. (Foto: HBO)

Arya Stark y Gendry se volvieron a encontrar en el segundo episodio de "Game of Thrones" para tener un encuentro amoroso antes de la batalla contra el Rey de la noche. Esta es la conversación:

Arya Stark: Esto funcionará (agarrando una lanza)



Gendry: La última vez que me viste querías que venga contigo a WinterFell. Fue un camino largo pero...



Arya Stark: ¿Qué quería la Mujer Roja contigo?



Gendry: Ella quería mi sangre para una especie de hechizo.



Arya Stark: ¿Por qué tu sangre?



Gendry: Soy un bastardo de los Bathareon. No lo sabía hasta que me dijo. Me ató, me desvistió y me puso sanguijuelas por todo mi cuerpo.

Arya besa Gendry en el segundo episodio del programa. (Foto: HBO) Arya besa Gendry en el segundo episodio del programa. (Foto: HBO) Arya besa Gendry en el segundo episodio del programa. (Foto: HBO)

Arya Stark: ¿Esa fue tu primera vez?



Gendry: No, nunca me habían puesto sanguijuelas...



Arya Stark: Si fue tu primera vez con una mujer...



Gendry: ¿Qué? Yo-yo no estuve con ella...



Arya Stark: ¿Y estuviste con otras mujeres? ¿Antes de eso, en King's Landing? ¿O después?



Gendry: ...

​

Arya Stark: ¿Acaso no lo recuerdas?



Gendry: Sí, lo estuve.



Arya Stark: ¿Una, dos, veinte?

Gendry: ¿Por qué llevaría la cuenta?



Arya Stark: Sí, lo hiciste.



Gendry: Tres



Arya Stark: Probablemente vamos a morir pronto. Quiero saber cómo es antes de que ocurra.



Gendry: Arya, yo creo que...



Se besan apasionadamente y se desvisten



Arya Stark: No soy la Mujer Roja. Sácate los malditos pantalones.