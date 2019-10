Game of Thrones: ¿por qué ya no tendrá precuela?

Aunque en junio de 2018, HBO confirmó que " Game of Thrones " ("Juego de tronos") tendrá un spin-off, creado por Jane Goldman y George R.R. Martin, el autor de "A Song of Ice and Fire" ("Canción de hielo y fuego"), TVLine confirmó que la compañía ha decidido cancelar el proyecto protagonizado por Naomi Watts.

Según ese medio, los ejecutivos evaluaron al piloto, pero no quedaron encantados con los resultados y enviaron a Goldman and Co. de regreso a la sala de edición para hacer una serie de arreglos. A pesar de los cambios el resultado no convenció y HBO optó por cancelarlo.

Esta precuela, que aún no contaba con título, estaba ambientada miles de años antes de los eventos de la serie principal. Se supone que narraría “el descenso del mundo desde la Edad de Oro de los Héroes hasta su hora más oscura. Y solo una cosa es segura: desde los horribles secretos de la historia de Westeros hasta el verdadero origen de los White Walkers, los misterios del Este hasta los Starks de la leyenda ... no es la historia que creemos conocer”.

Según varios expertos, el piloto de Goldman estuvo en peligro de ser cancelado desde el principio, ya que tenía un presupuesto bastante elevado, numerosos problemas de personal y algunas diferencias creativas.

En su momento, Naomi Watts dijo sobre la precuela de "Game of Thrones": "No se decepcionarán" (Foto: AFP)

Anteriormente, se anunció que Naomi Watts y actor británico Josh Whitehouse ("Northern Soul", "Poldark", "Alleycats" y "The Recepcionist") serían parte de este spin-off, pero a pesar de la cancelación estos intérpretes podrían ser parte de otro proyecto del drama de fantasía.

La noticia llegó un día después de que los showrunners de “ Game of Thrones ”, David Benioff y Dan Weiss, abandonaran una trilogía planeada de películas de Star Wars. Pero aún no queda ora precuela centrada en los días de gloria de la Casa Targaryen.

El nuevo spin-off de "Game of Thrones" se centrará en la familia Targaryen (Foto: HBO)

OTRA PRECUELA DE “GAME OF THRONES”

La que hace poco era la segunda precuela estará ambientada 300 años antes de “Game of Thrones ” y narrará “el principio del fin para la Casa Targaryen", única familia sobreviviente de la antigua civilización Valyria tras su destrucción.

Esta familia tiene una historia larga y complicada, hay incesto, locura, guerras, dragones, traiciones y mucha destrucción, por lo que ver todo eso en una serie sería muy interesante, además, podría ayudar a por qué Khaleesi perdió la cabeza al final del show original.

George RR. Martin no quiso revelar muchos detalles al respecto, pero si dijo que "tiene un guión y una biblia, y ambos son excelentes, de primer nivel, emocionantes". Asimismo, confirmó el retorno de algunos personajes importantes “Puedo decirles que habrá dragones” escribió. “Todos los demás han dicho eso, entonces ¿por qué no yo?”.