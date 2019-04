Game of Thrones: ¿quién iba a ser Daenerys Targaryen al inició de la serie?

Game of Thrones se ha convertido en una de las series de televisión más exitosa de los últimos tiempos. En unos días se estrenará la octava y última temporada de esta historia que ha sumado millones de seguidores en todo el mundo. Alrededor de la novela creada por George R.R Martín, se esconden muchas teorías e historias que realmente sorprenden a más de uno y una es que Emilia Clarke no fue la primera opción para interpretar a la gran Daenerys Targaryen, sino la actriz Tamzin Merchant.

Hace ocho años, HBO estrenó una novedosa propuesta que cautivó a los televidentes desde el primer momento, pero muchos no saben que antes de que esta serie vea la luz, tuvo un episodio piloto que fue todo un desastre y si no se daban los cambios, estaba destinada a ser un fracaso total.



Los productores y directores de esta producción tuvieron un gran desafío, ya que algunos actores que fueron llamados para ser parte del elenco, no encajaron del todo en los personajes, así que rápidamente tuvieron que tomar algunas decisiones que hoy les han asegurado el éxito y la fama mundial.



¿Quién fue la primera Daenerys Targaryen?

Tamzin Merchant , la actriz británica fue la primera opción para interpretar a Daenerys Targaryen. La estrella de ‘The Tudors’ iba a ser la encargada de dar vida a ‘La madre de dragones’ por el simple hecho de que su apariencia era muy similar a lo descrito en los libros: constitución alta, esbelta y cabello rubio.

Pero, lamentablemente la actriz no logró encajar en el personaje, es más la actuación fue catalogada como desastrosa, así que llevó a toda la producción a replantear todo de nuevo o sino iba a ser todo un desastre.



La directora de casting de Juego de Tronos, Nina Gold, se pronunció sobre este cambio en una entrevista a Vanity Fair declarando que Tamzin Merchant no dio la talla ni resultó convincente delante de las cámaras: “Es terrible y duro decepcionar. Es difícil, pero al final tienes que hacerlo bien”. Y es que después de un tiempo llamaron a Tamzin para que de nuevo grabara sus secuencias, pero ella ya no quiso formar parte del proyecto y renunció al que, posiblemente, hubiera sido el papel en mayúsculas de su carrera.



¿Cuándo ingresa Emilia Clarke a Game of Thrones?

Luego de darse cuenta que Tamzin Merchant no encajaba en el papel, la producción pensó en Emilia Clarke, pero como no cumplía con las características del personaje, la actriz tuvo que usar pelucas rubio platino para interpretar a la madre de dragones durante las primeras temporadas de la serie, aunque finalmente el equipo decidió decolorar su pelo para las tandas consecutivas. No obstante, la también actriz inglesa aceptó este reto cuando estaba prácticamente recién graduada de su escuela de teatro y rodó la nueva versión del piloto en localizaciones de Croacia y Malta, mientras que Tamzin Merchant había grabado en Marruecos.

Esto provocó que los creadores de la serie tuvieran que volver a grabar el 92% del episodio. Además, entre los drásticos cambios en el casting del episodio piloto también se encuentra el de Catelyn Stark, interpretada inicialmente por Jennifer Ehle, y luego reemplazada por Michelle Fairley, ya que la primera actriz decidió concentrarse en el nacimiento de su hija. Así lo corrobora un periodista de The Huffington Post que encontró en una universidad de Texas una copia del libreto cedida por el creador de la saga literaria.

Este papel ha marcado un antes y un después en la carrera de Emilia Clarke, ya que ha participado en otras películas como Terminator Génesis, Antes de ti y Han Solo: una historia de Star Wars. Asimismo hay grandes expectativas depositadas en su primer papel tras Juego de Tronos que será en Last Christmas, una película de corte romántico que transcurre en Londres justo cuando se acerca la Navidad.

Desde luego el episodio original era un auténtico desastre, así que todo el equipo de producción se tuvo que replantear nuevamente el trabajo para conseguir salvar el trabajo que le habían puesto mucha fe y no se equivocaron, ya que ahora se ha convertido en una de las series más famosas del mundo.