Game of Thrones: Emilia Clarke, Daenerys Targaryen, tampoco está feliz con el final de temporada 

¡CUIDADO! ALERTA DE SPOILERS | Game of Thrones va llegando a su final, pero los fans no están contentos. En el último capítulo estrenado y el penúltimo de la temporada 8 y final, Daenerys Targaryen utilizó todo el poder de Drogon para dejar King's Landing en ruinas.

Lastimosamente, este resultado ha sido mal visto por los seguidores de la serie, que no dudaron en expresar su descontento en sus redes sociales. Sin embargo, esto no se quedó ahí, ya que recientemente se reveló que la misma Emilia Clarke no había estado satisfecha con las acciones de su personaje:

"Me jodió bastante," comentó la actriz a una entrevista con Vanity Fair. "Saber que este será el último sabor de boca que tendrá alguien sobre Daenerys y lo que es..." finalizó sin terminar la frase pero dando a entender que no estaba contenta con presentar a su personaje como una villana al final.

Si bien es cierto que muchos esperaban que esto sucediera, la esperanza de ver a una 'Madre de Dragones' justa y con un final feliz se quebró en el anterior episodio. Ahora, ella es la única "enemiga" de todos, así que queda ver lo que sucederá en el último episodio de Game of Thrones con ella y sus aliados.