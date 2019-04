Emilia Clarke revela imágenes inéditas del tratamiento que siguió tras ser operada de dos aneurismas | VIDEO

A mediados del mes de marzo, Emilia Clarke, actriz que encarna a Daenerys Targaryen en “Game of Thrones”, reveló a través de una columna del diario The New Yorker, que se había salvado de morir pues cuando terminó de grabar las primeras temporadas de la exitosa serie de HBO le detectaron dos aneurismas.

La actriz decidió hacer público uno de los episodios más difíciles de su vida y ofreció un desgarrador testimonio. "Justo cuando todos los sueños de mi infancia parecían haberse hecho realidad, casi perdí mi mente y luego mi vida", señaló en la publicación.

Emilia Clarke, quien actualmente tiene 32 años, tuvo que ser sometida a varias operaciones cerebrales, además de innumerables y diferentes tipos de tratamientos, ya que esto afectó su capacidad de comunicación e incluso, le hizo imposible hablar con coherencia.

Ahora, en una entrevista para CBS, la actriz inglesa detalló el horror que vivió durante aquellos meses, y mostró algunas fotos de esos momentos. En las imágenes, aparece en bata, echada sobre una camilla, con algunas sondas colocadas en su cabeza y rodeada de aparatos médicos.

En sus declaraciones a la cadena de televisión estadounidense, Emilia Clarke también admitió que no fue nada fácil para ella volver al set del show después de la hemorragia cerebral, pero que luego se convirtió en su salvación, Además, reveló su más grande miedo.

"Durante bastante tiempo, pensé que lo que estaba afectado era mi habilidad para actuar.. . Fue una paranoia muy profunda", dijo la actriz y gracias a que superó este difícil capítulo en su vida, es que la podemos ver en "Game of Thrones", serie cuyo primer capítulo de su última temporada se estrenará este domingo 14 de abril.