"Game of Thrones": estreno de la temporada final establece un nuevo récord en el ráting

La ausencia de "Game of Thrones" en la pantalla chica se hizo sentir. Fue un total de 17.4 millones de espectadores en todas las plataformas (HBO, HBO GO y HBO NOW) los que vieron el primer episodio del final de la serie.

Este hecho supera a los 16.9 millones de espectadores que observaron el final de la temporada 7 de "Game of Thrones". La serie fue vista en HBO regular por un total de 11.8 millones de espectadores, apenas por debajo del récord de la temporada 7 de 12.1 millones.

"Como testimonio de la evolución de los hábitos de consumo de video de los suscriptores, el servicio de transmisión HBO NOW experimentó un aumento de aproximadamente el 50% en la visualización en comparación con el final de la temporada pasada y casi se duplicó (97%) en comparación con el séptimo estreno de la temporada. Ayer representa la mayor noche de actividad de transmisión para HBO ", indicó HBO.

La serie "Game of Thrones" inició su emisión el 17 de abril de 2011. El programa se convirtió en un éxito inmediato por la crudeza de sus imágenes y los giros de guión que sorprendían a miles.

Este domingo 21 se estrena el segundo episodio de la temporada final de "Game of Thrones". Jon Snow y los suyos tendrán que enfrentar con todas sus fuerzas al Señor de la Noche y a sus huestes.