Game of Thrones: Arya Stark y el destino final que le depara para cumplir la profecía

CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Arya Stark llegó a King’s Landing (Desembarco del rey) con la intención de matar a Cersei Lannister, pero en lugar de eso, debió correr por su vida cuando la ‘Reina dragón’ destruyó todo a su paso en el penúltimo episodio de Game of Thrones.

Arya a duras penas sobrevivió con la ayuda de una madre y su hija y gracias a su instinto de supervivencia, pero cuando despertó, cubierta de cenizas, polvo y escombros de la ciudad, herida y cansada, parecía decidida a una cosa: aniquilar a la última amenaza del reino.

La hermana de Jon Snow se levantó y examinó alrededor. Solo había escombros y cadáveres, calcinados todos ellos, incluida la mujer que la levantó del suelo cuando más la necesitaba. También había un caballo blanco, al que se acercó y montó para dirigirse a su cita con su destino.

En el tráiler del último episodio de Game of Thrones , Arya Stark merodea en torno al ejército de Daenerys Targaryen, como quien busca un espacio para acercarse. Jon Snow también está por ahí, probablemente evaluando sus próximos movimientos.

¿Qué hará Arya exactamente? Lo más seguro es que intente matar a la nueva reina de Westeros (Poniente). Después de todo, lo ocurrido en la capital del reino podría ocurrir en su hogar, debido a que el Norte no está dispuesto a someterse a una nueva reina. Arya pareció entenderlo cuando vio los cuerpos quemados, cuando vio los edificios caídos. Arya ya había adelantado que no confiaba en Daenerys. Lo ocurrido en King’s Landing no ha hecho más que convencerla.

¿Por qué Arya es la persona adecuada para acabar la guerra? Si bien Jon Snow es la persona que debe reclamar el Iron Throne, la profecía de Melisandre habría adelantado que sería Arya quien acabe con la vida de Daenerys Targaryen. Al menos eso creen los fans de Game of Thrones.

Cuando Arya conoció a Melisandre, la sacerdotisa roja le habló de unos ojos que cerraría para siempre, unos cafés, unos azules y unos verdes. Para la comunidad de la serie, los ojos cafés fueron de Littlefinger Walder Frey, mientras que los ojos azules fueron los del Night King (Rey de la noche) y los verdes serían de Daenerys.

Hasta antes de ‘The Bells’ (8x05), parecía que los ojos verdes en cuestión serían los de Cersei, debido a que Arya viajó a la capital del reino para matarla, para cerrar su lista para siempre, pero Cersei falleció como consecuencia de la destrucción desatada por Daenerys. Ahora parece que esos ojos serán los de Daenerys, quien los tiene de ese tono en la serie de televisión. En los libros son morados.

¿Será realmente así? A estas alturas, Game of Thrones ha demostrado que puede ser impredecible. Sin embargo, el final del penúltimo episodio parecía muy inclinado sobre Arya Stark. Si bien no es seguro que asesine a la novia de su hermano, parece que de todos modos lo intentará.

El último episodio de Game of Thrones será emitido el próximo domingo 19 de mayo a nivel mundial por HBO.