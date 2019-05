Game of Thrones GRATIS 8x04: ¿cómo y a qué hora ver episodio 4 de la temporada 8 sin pagar HBO Go?

Aunque para el estreno de la temporada final de Game of Thrones ( Juego de Tronos en español) HBO liberó su señal premium para su legión de fans, se trató de un evento único, es decir, los últimos episodios solo podrán verse a través de sus canales de televisión o de su plataforma streaming. Entonces, ¿los fanáticos que no tienen una cuenta en HBO Go no podrán ver el cuarto episodio?

No se preocupen que existe una forma legal de ver el contenido de HBO completamente gratis ¿Cómo? Aquí te presentamos algunas opciones de cómo ver Game of Thrones y otras series de la plataforma ONLINE sin pagar nada.

En América Latina, los nuevos episodios de Game of Thrones estarán disponibles cada domingo en los canales HBO (subtitulado) y HBO 2 (doblada al español), y online mediante la app HBO GO, servicio al que puedes acceder de manera gratuita si pagas por el canal o de manera independiente pagando una suscripción mensual. Cabe mencionar que incluye una prueba gratuita de 30 días y que este servicio, en Estados Unidos se llama HBO Now.

Asimismo, los espectadores del Reino Unido pueden ver los nuevos episodios semanalmente en Sky o NOW TV, que ofrece una prueba gratuita de 7 días de pases de entretenimiento, y además cuenta con todas las temporadas anteriores.

¿CÓMO VER HBO GO ONLINE GRATIS?

Al igual que otros servicios de streaming, HBO Go permite suscribirte de manera gratuita para que disfrutes todo su contenido por un mes sin ningún compromiso. Para ello, solo deberás utilizar tu cuenta de Google Play o App Store para descargar su aplicación. Asimismo, recientemente habilitó su app en algunos Smart TV en los que no estaba disponible.

Esta etapa de prueba dura 30 días, pero antes de que llegue a la fecha límite, lo único que tienes que hacer es cancelar tu suscripción y no te cobrarán el siguiente mes. Para realizar este truco solo necesitas tener vinculada una tarjeta de crédito o débito a la tienda virtual de tu dispositivo, de lo contrario, no podrás hacerlo.

Una vez que esté suscrito a HBO Go podrás disfrutar de todas las temporadas de Game of Thrones , incluida esta última. Además, podrás acceder a contenido exclusivo, series y películas, del canal. Westworld y Big Little Lies son algunas de sus producciones más exitosas.

PRECIO DE HBO GO EN LATINOAMÉRICA

Hay más de 15 países en Latinoamérica con este servicio, entre ellos Ecuador, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, México y Perú. Estos son algunos precios de la suscripción mensual:



Estados Unidos: 14.99 dólares al mes (HBO Now)

Perú: 31.90 soles al mes.

México: 149 pesos al mes.

Colombia: 29.900 pesos al mes.

Ecuador: 12,99 dólares al mes.

España: 7,99 euros al mes.

¿Los dragones de Daenerys están listos para la guerra final? (Foto: HBO)

PLATAFORMAS PARA VER EL CAPÍTULO 4 DE LA TEMPORADA 8 DE GAME OF THRONES

HBO GO es la app por excelencia del canal de televisión, pero existen otras plataformas que, por convenio, también te permiten ver todas las temporadas de Game of Thrones, incluida la última.

HBO GO

Con esta aplicación móvil podrás ver los seis episodios de la octava temporada de GOT, que empezó el 14 de abril de 2019 y finalizará el 19 de mayo del mismo año.



HBO Now

Se trata de un servicio en demanda operada por la suscripción Premium de cable en Estados Unidos para conseguir HBO. Del mismo modo que Netflix, puede funcionar en páginas web para observar todo el contenido del canal ya listado.



Amazon Prime Video

Para transmitir la última temporada de Game of Thrones , Amazon Prime Video utiliza el servicio de HBO. Esto no quiere decir que se deberá pagar una doble suscripción, es solo una especie de "préstamo" entre plataformas.



Daenerys y sus aliados discuten la estrategia de batalla (Foto: HBO)

HORARIOS PARA VER EL CAPÍTULO 4 DE LA TEMPORADA 8 DE GAME OF THRONES

El cuarto episodio de la octava temporada de Game of Thrones se estrenará el domingo 5 de mayo a nivel mundial por HBO en los siguientes horarios:



Estados Unidos: 9:00 pm (hora del este)

Perú: 8:00 pm

Ecuador: 8:00 pm

Colombia: 8:00 pm

Venezuela: 9:00 pm

Chile: 10:00 pm

Argentina: 10:00 pm

Bolivia: 9:00 pm

Uruguay: 10:00 pm

Paraguay: 10:00 pm

México: 8:00 pm

Panamá: 8:00 pm

España: 3:00 am del lunes 5 de mayo

Brasil: 10:00 pm

Costa Rica: 7:00 pm

Cuba: 8:00 pm

Guatemala: 7:00 pm

Honduras: 7:00 pm

Nicaragua: 7:00 pm

¿QUÉ PASARÁ EN EL CAPÍTULO 4 DE LA TEMPORADA 8 DE GAME OF THRONES?

Tras vencer al Rey de la Noche, Winterfell aún tiene una batalla que librar: Cersei Lannister y la Compañía Dorada se dirigen al Norte para destruir lo que queda de ellos y así permanecer en el Trono de Hierro.

Por lo visto en el tráiler del cuarto episodio de la octava y última temporada de Game of Thrones, Daenerys intenta motivar a su pueblo asegurando ganaron la Gran guerra, ganarán la última guerra.

En tanto, Cersei y Euron Greyjoy están listo para luchar y conservar el poder sobre los Siete Reinos. En el avance que HBO compartió también se ve a Arya y Gendry besándose, a Jon y Daenerys comandando los barcos y a Sansa viendo partir a su hermano.