Game of Thrones: Cuándo se estrena, cómo y dónde ver en vivo online primer episodio de Juego de Tronos

“Winter is coming”. La temporada 8 de Game of Thrones está por llegar y los fans no pueden esperar, en las redes sociales y en general en internet, el estreno mundial de la exitosa serie de HBO basada en los libros de George R.R Martin es el evento tiene toda la atención en el mundo. Para enterarte de todos los detalles del estreno del primer capítulo de Juego de Tronos con nosotros.

Luego de siete temporadas por fin podremos saber el final de la serie que se estrenó en el 2011, todos los fans esperan ver quién derrotará al rey de la noche y quien será el digno gobernante que posea el trono de hierro. Pero no todo son noticias tristes para los fans, ya que el desenlace de Game of Thrones no está definida al 100%, ya que GOT no llegará a su final en esta temporada, pues para la pantalla chica ya se están realizando algunos "spin-offs" y una serie precuela que cuenta con actores como Naomi Watts y Georgie Henley. Se sabe que la serie concluirá con la historia basada en los libros "Canción de hielo y fuego".

A continuación te contamos todo lo que debes saber sobre el estreno de la exitosa serie Game of Thrones:

¿Cuándo se estrena Game of Thrones la temporada 8?

Domingo 14 de abril del 2019





*En España el estreno es el 15 de abril a las 3:00 horas.

¿A qué hora y en qué canal puedo ver el estreno de la temporada final de Game of Thrones?

El primer capítulo de la última temporada de Juego de Tronos será transmitido por HBO el 14 de Abril a las 20:00 horas en Perú y Latinoamérica.

Game of Thrones estreno 2019 en Latinoamérica: horarios en el mundo

México : 8:00 p.m.

Panamá : 8:00 p.m.

Ecuador : 8:00 p.m.

Colombia : 8:00 p.m.

Perú : 8:00 p.m.

Venezuela : 9:00 p.m.

Chile : 10:00 p.m.

Argentina : 10:00 p.m.

Bolivia : 9:00 p.m.

Uruguay : 10:00 p.m.

Paraguay : 10:00 p.m.



¿Dónde puedo ver Game of Thrones ONLINE EN VIVO de forma legal y segura.?

Si no tienes tiempo de ver la octava temporada de GOT desde la comodidad de tu casa, o no cuentas con la suscripción de HBO, puedes usar servicio de HBO Now , que te permite acceder de forma rápida a todo el contenido en estreno y de catálogo así mismo también puedes contratar el servicio de HBO GO , que te permite también acceder al contenido online sin necesidad de estar suscrito al servicio de cable.

¿Cuántos capítulos tiene la temporada 8 de Game of Thrones?

La octava temporada de ‘Juego de Tronos’ como se le conoce en español, tiene seis episodios que durarán más de una hora, según los productores.



¿Si no he visto ningún capítulo puedo ver la última temporada 8 de Game of Thrones?

Si no has visto ningún capítulo y quieres un resumen de la serie para llegar bien preparado al domingo 14 de abril, día del estreno de la octava temporada de Juego de Tronos, puede ver este video del canal de youtube ‘Te lo resumo’ en el cual puedes ver el resumen completo de las otras siete temporadas.

¿Cuántas temporadas tiene Game of Thrones?

La exitosa serie de Game of Thrones lleva hasta la fecha siete temporadas y 67 capítulos. Este 2019 se estrena la última temporada (8va), con lo cual suma 73 capítulos. Puedes ver los otros capítulos en HBO GO.

Mira aquí el tráiler del estreno de la última temporada de Game of Thrones 8x01:

VIDEO | Este 14 de abril se estrena la 8va y última temporada de Game of Thrones, aquí puedes ver el trailer.

