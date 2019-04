Game of Thrones ONLINE en HBO: ¿dónde y cómo ver todos los episodios de temporada 8 de GOT?

Ya se han estrenado los dos primeros episodios de la octava y última temporada Game of Thrones y en cada capítulo, las teorías y spoilers enloquecen a los fans en todo Internet, El primer capítulo llamado “Winterfell” y el segundo capítulo “A Knight of the Seven Kingdoms” han acaparado toda la atención de todos los fans en redes sociales y no se habla más de lo que sucederá en el tercer episodio de Game of Thrones, la 'Batalla de Invernalia’, sin duda uno de los capítulos más esperados donde se definirán muchas cosas en la trama de la exitosa serie de HBO.



Todos los episodios son transmitidos por la cadena HBO , así como ha sido desde su primera temporada. Muchas teorías también circulan por la web sobre los personajes que morirían o sobrevivirían a esta temporada, pero la verdad es que todo parece incierto.

Considerando que esta sería la última temporada (Temporada 8) a menos que la cadena de televisión confirme lo contrario, muchos arcos e historias deberán cerrarse para no continuar con la expectativa de una siguiente temporada.

¿A QUÉ HORA VER GAME OF THRONES EN MÉXICO, ARGENTINA, PERÚ Y ESPAÑA?

México : 8:00 p.m.

Panamá : 8:00 p.m.

Ecuador : 8:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

Perú : 8:00 p.m.

Venezuela : 9:00 p.m.

Chile : 10:00 p.m.

Argentina : 10:00 p.m.

Bolivia : 9:00 p.m.

Uruguay : 10:00 p.m.

Paraguay : 10:00 p.m

¿DÓNDE y CÓMO VER TODOS LOS EPISODIOS DE GAME OF THRONES GRATIS ONLINE?

Si no tienes tiempo de ver la octava temporada de GOT desde la comodidad de tu casa, o no cuentas con la suscripción de HBO, puedes usar servicio de HBO Now , que te permite acceder de forma rápida a todo el contenido en estreno y de catálogo así mismo también puedes contratar el servicio de HBO GO , que te permite también acceder al contenido online sin necesidad de estar suscrito al servicio de cable.

El servicio online HBO GO te permite acceder GRATIS a su catálogo y disfrutar el contenido por un mes. Pasado el periodo de prueba el usuario es libre de cancelar la suscripción. Estos son algunos precios de la suscripción mensual:



Perú : 31.90 soles al mes.

México : 149 pesos al mes.

Colombia : 29.900 pesos al mes.

Ecuador : 12,99 dólares al mes.

FECHA Y HORA DE CADA EPISODIO EN PERÚ DE GAME OF THRONES TEMPORADA 8

• Episodio 1: 14 de abril a las 21:00 horas. Duración: 54 minutos.

• Episodio 2: 21 de abril a las 21:00 horas. Duración: 58 minutos.

• Episodio 3 : 28 de abril a las 21:00 horas. Duración: 1 hora con 22 minutos.

• Episodio 4 : 5 de mayo a las 21:00 horas. Duración: 1 hora con 18 minutos.

• Episodio 5 : 12 de mayo a las 21:00 horas. Duración: 1 hora con 20 minutos.

• Episodio 6 : 19 de mayo a las 21:00 horas. Duración: 1 hora con 20 minutos.

VIDEO | Este 14 de abril se estreno la 8va y última temporada de Game of Thrones.

