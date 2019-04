Game of Thrones ONLINE EN VIVO 8x02: ¿cómo y a qué hora ver capítulo 2 de la temporada 8?

El estreno de la octava y última temporada de Game of Thrones ( Juego de Tronos en español) Winterfell fue el escenario de muchas reuniones: Jon (Kit Karington) y Bran (Isaac Hempstead Wright), Jon y Arya (Maisie Williams), Jon y Sam (John Bradley-West), Arya y Gendry (Joe Dempsie), Arya y el Perro (Rory McCann) y Tyrion (Peter Dinklage) y Sansa.

Pero también se preparó el terreno para la guerra que se aproxima, la alianza Jon y Daenerys no solo tendrán que enfrentar al Rey de la Noche y a su ejército de White Walkers, además tendrá que frenar el ataque que Cersei Lannister (Lena Headey) que contrató los servicios de la Compañía Dorada para asegurar su victoria.

Asimismo, Sam le contó a Jon la verdad sobre su origen, es decir, ya sabe que es hijo legítimo de Lyanna Stark y Rhaegar Targaryen, lo que lo convierte en el verdadero heredero al Trono de Hierro. ¿Qué hará Aegon con esta información?

La última escena de ‘ Winterfell’, primer episodio de la temporada final de Game of Thrones muestra la llegada de Jaime Lannister (Nikolaj Coster-Waldau) a Winterfell y su reencuentro con Bran Stark.

"Creo que todos habíamos anticipado que esto iba a suceder. Bran lo sabe todo (desde hace bastante tiempo) y por eso era inevitable que estuviera esperando a que Jaime apareciera," dijo Isaac Hempstead Wright en una entrevista con The Hollywood Reporter.

TRÁILER DE EPISODIO 2 DE LA TEMPORADA 8 DE GAME OF THRONES

¿A QUÉ HORA VER EL EPISODIO 2 DE LA TEMPORADA 8 DE GAME OF THRONES?

El segundo episodio de la octava temporada de Game of Thrones será estrenado el domingo 21 de abril a nivel mundial por HBO -y MAX- en los siguientes horarios:



Estados Unidos: 9:00 p.m. (Hora del este)

Perú: 8:00 pm

México: 8:00 pm

Panamá: 8:00 pm

Ecuador: 8:00 pm

Colombia: 8:00 pm

Venezuela: 9:00 pm

Chile: 10:00 pm

Argentina: 10:00 pm

Bolivia: 9:00 pm

Uruguay: 10:00 pm

Paraguay: 10:00 pm

España: 3:00 am del lunes 22 de abril

Brasil: 10:00 pm

Costa Rica: 7:00 pm

Cuba: 8:00 pm

Guatemala: 7:00 pm

Honduras: 7:00 pm

Nicaragua: 7:00 pm

¿CÓMO VER EL EPISODIO 2 DE LA TEMPORADA 8 DE GAME OF THRONES?

CANALES EN LATINOAMÉRICA



HBO (Subtitulada)

HBO 2 (Doblada al español)

MAX

VER ONLINE

HBO GO y HBO Now: HBO GO te permite acceder GRATIS a su catálogo y disfrutar el contenido por un mes. Pasado este periodo de prueba el usuario es libre de cancelar la suscripción. Estos son algunos precios de la suscripción mensual:



Perú: 31.90 soles al mes.

México: 149 pesos al mes.

Colombia: 29.900 pesos al mes.

Ecuador: 12,99 dólares al mes.

Estados Unidos: 14.99 dólares al mes (HBO Now)

España: 7,99 euros al mes.

¿Sansa aceptará a Daenerys como su Reina? (Foto: HBO) ¿Sansa aceptará a Daenerys como su Reina? (Foto: HBO) ¿Sansa aceptará a Daenerys como su Reina? (Foto: HBO)

¿QUÉ PASARÁ EN EL EPISODIO 2 DE LA TEMPORADA 8 DE "GAME OF THRONES"?

Aunque el segundo episodio de la octava temporada de Game of Thrones aún no tiene sinopsis oficial se sabe que tendrá una duración de 58 minutos, y por lo visto en el tráiler tras la llegada de Jaime Lannister a Winterfell y el cruce de miradas con Bran Stark, el Matareyes tendrá que enfrentar un juicio.

En el avance Daenerys le dice a Jaime que “de niña, antes de dormir, mi hermano solía contarme sobre el hombre que asesinó a nuestro padre y de todas las cosas que nosotros le haríamos”. Probablemente la ‘Madre de dragones’ ordene que encierren a Jaime mientras decide qué hacer con él.

En tanto, Jon debe decidir qué hacer con la revelación de Sam: reclamar el Trono de Hierro que por derecho de sangre le pertenece, o dejar que Daenerys gobierne los Siete Reinos.

Asimismo, después del último mensaje que el Rey de la Noche dejó en ‘Ultimo hogar’, el Norte debe prepararse para enfrentar a los White walkers y el ejército de muertos, pero solo tienen hasta el amanecer ¿lo lograrán?

FOTOS DEL EPISODIO 2 DE LA TEMPORADA 8 DE GAME OF THRONES

Las imágenes que HBO compartió dan cuenta de una tensa reunión entre los protagonistas, probablemente se encuentren debatiendo la estrategia para enfrentar al ejército de muertos del Rey de la Noche.



En otra foto aparece lady Mormont vistiendo una armadura norteña, mientras que Gilly se muestra junto a Sam y a su pequeño hijo.



Jon y Daenerys preparan su estrategia de batalla (Foto: HBO) Jon y Daenerys preparan su estrategia de batalla (Foto: HBO) Jon y Daenerys preparan su estrategia de batalla (Foto: HBO)

La pequeña Lyanna Mormont se prepara para la guerra (Foto: HBO) La pequeña Lyanna Mormont se prepara para la guerra (Foto: HBO) La pequeña Lyanna Mormont se prepara para la guerra (Foto: HBO)

Ser Davos preparándose para la batalla contra los White Walkers (Foto: HBO) Ser Davos preparándose para la batalla contra los White Walkers (Foto: HBO) Ser Davos preparándose para la batalla contra los White Walkers (Foto: HBO)

En el anterior episodio Bran le pidió a Sam que le contará a Jon la verdad sobre su origen (Foto: HBO) En el anterior episodio Bran le pidió a Sam que le contará a Jon la verdad sobre su origen (Foto: HBO) En el anterior episodio Bran le pidió a Sam que le contará a Jon la verdad sobre su origen (Foto: HBO)

En el tráiler Tyrion Lannister luce preocupado por la guerra que se aproxima (Foto: HBO) En el tráiler Tyrion Lannister luce preocupado por la guerra que se aproxima (Foto: HBO) En el tráiler Tyrion Lannister luce preocupado por la guerra que se aproxima (Foto: HBO)