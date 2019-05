Game of Thrones ONLINE EN VIVO 8x06: ¿cómo y a qué hora ver el capítulo 6 de la temporada 8?

Durante ‘The Bells’ (8x05), quinto episodio de la octava y última temporada de Game of Thrones ( Juego de Tronos en español) se produjo la ‘Última Batalla’, donde Daenerys utilizó el sol a su favor y con el fuego de Drogon destruyó la Flota de Hierro y lo mismo hizo con Compañía Dorada, cuyos guerreros no tuvieron la oportunidad de blandir su espada.

Antes de partir a la guerra, Tyrion le suplicó a Daenerys que si escuchaba las campanas de la rendición no quemara King’s Landing, pero la ‘Madre de dragones’ decidió seguir los pasos de su padre Aerys Targaryen, el ‘Rey Loco’ quería quemar King’s Landing (Desembarco del Rey) para detener la Rebelión de Robert.

En tanto, Arya y el Perro se infiltraron en la Fortaleza Roja cada uno con un objetivo claro, pero al ver que el castillo se estaba desmoronando y las probabilidades de consumar su venganza y regresar con vida era ínfimas Sandor instó a la hija de Ned Stark olvidar la idea de matar a Cersei y salir de ese lugar.

Aunque Daenerys logró su cometido: sacar a Cersei y recuperar el Trono de Hierro, no todos están de acuerdo con el accionar de la ‘Madre de dragones’, entre ellos Tyrion, Jon y Arya, entonces, ¿realmente fue la ‘última batalla’?

TRÁILER DE EPISODIO FINAL DE LA TEMPORADA 8 DE GAME OF THRONES

¿QUÉ SUCEDERÁ EN EL EPISODIO 6 DE LA TEMPORADA 8 DE GAME OF THRONES?

Por lo visto en el tráiler del gran final de Game of Thrones , mientras Jon, Davos, Tyrion y Arya caminan entre los escombros y observan lo que queda de King’s Landing, Daenerys reúne a sus tropas: inmaculados y Dothrakis.

En el cuarto episodio Arya le dijo a Jon que no confiaba en Daenerys y después de ver los cadáveres calcinados de gente inocente seguramente su opinión no ha cambiado, así que es probable que intente asesinarla antes de que se convierta en una amenaza similar a la que fue Cersei Lannister.

Tal vez a esos ojos se refería la profecía Melisandre: “Veo oscuridad en ti. Y en esa oscuridad, ojos mirándome. Ojos marrones, ojos azules, ojos verdes. Ojos que cerrarás para siempre. Nos encontraremos otra vez”.

Por otro lado, ¿Cuáles serán los primeros mandatos de Dany una vez que asuma el poder? Posiblemente elimine a los traidores y los que considere una amenaza para su reinado ¿Tyrion, Sansa, Jon y Arya tendrán el mismo destino que Varys?

Para los anteriores episodios de la temporada final de Game of Thrones HBO compartió varias imágenes promocionales antes del estreno de cada domingo. Sin embargo, para el gran final se limitó a publicar un par de fotos.

