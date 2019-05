Game of Thrones mató a todos estos personajes en su penúltimo episodio

CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. La Última Batalla fue una carnicería. Todo ardió. Absolutamente todo. Y los muertos hoy se cuentan por miles, incluidos varios personajes reconocidos de Game of Thrones.

¿Quiénes murieron en el penúltimo episodio de Game of Thrones? Los siguientes:

1. VARYS

La ‘Araña’ fue uno de los mejores jugadores del ‘Juego de tronos’, pero su última jugada no salió como esperaba.

Desde que se enteró del verdadero origen de Jon Snow, Varys fue puesto bajo vigilancia, pero aun así intentó compartir dicho conocimiento con los Seven Kingdoms (Siete reinos), sabiendo que podía ser descubierto por Daenerys Targaryen.

No corrían muchos minutos del quinto y penúltimo episodio de la octava temporada de Game of Thrones cuando Varys fue detenido y después condenado a muerte por la misma ‘Madre de dragones’. “Dracarys”, dijo Daenerys y Drogon la obedeció. De Varys no quedó nada.

2. HARRY STRICKLAND

La Golden Company (Compañía Dorada) apareció como la mejor apuesta de Cersei para detener a Daenerys Targaryen, pero poco pudieron hacer los mercenarios cuando Drogon se lanzó sobre King’s Landing (Desembarco del rey).

La compañía se posicionó fuera de la fortaleza, frente al ejército de Jon Snow, pero por atrás se desató el infierno. Los mercenarios fueron calcinados por centenas y el ejército de la ‘Reina dragón’ solo debió avanzar y ultimar a los caídos.

Harry Strickland sobrevivió a la primera embestida de Drogon, pero cuando escapaba de dothrakis e inmaculados, fue alcanzado por la espalda por una lanza de Gusano Gris. No pudo hacer más el comandante.

3. EURON GREYJOY

Pudo matar a un dragón en ‘The Last of the Starks’ (8x04), pero contra Drogon simplemente no pudo hacer nada.

Euron Greyjoy fue sorprendido por el aire por Daenerys y Drogon y en cuestión de segundos perdió a su flota entera. Apenas sobrevivió, aunque solo para tener su última pelea en la orilla.

Tras escapar de la destrucción desatada por el dragón, Euron se encontró con Jaime Lannister en la salida secreta de la Red Keep (Fortaleza Roja), pero en lugar de ayudarlo a evacuar a Cersei, lo retó a un duelo del que no saldría vivo.

Jaime y Euron se enfrentaron con lo que podían dar sus cuerpos. Con espadas y golpes hasta que Euron atravesó por un costado al ‘Matarreyes’. Y después una vez más. Sin embargo, en un último intento, Jaime cogió su espada y la hundió en el pecho del tío de Theon y Yara.

¿Sus últimas palabras? “Fui el hombre que mató a Jaime Lannister”. Porque sí, hirió de muerte al ‘León’.

4. QYBURN

Después de que Drogon destruyera la ciudad y se acercara a la Red Keep, Qyburn evacuaba junto a la reina y sus soldados, pero cuando bajaban unas escaleras, se encontraron con el Perro y todo fue de mal en peor.

A pesar de haber sido condicionado para obedecer a Cersei por encima de todo, la Montaña volvió a ser el de antes cuando se reencontró con su hermano, por lo que desobedeció la orden de la reina de quedarse con ella. Y cuando Qyburn intentó detenerlo, simplemente estrelló su cráneo contra la pared. Murió en el acto.

5. EL PERRO Y LA MONTAÑA

‘Cleganebowl’ fue desatado y a la pelea no sobrevivió ninguno de los hermanos Clegane. Muerto Qybuen y fugada Cersei, el Perro y la Montaña se enfrascaron en la batalla que siempre esperaron, desde que Gregor quemó el rostro de su hermano menor cuando eran niños.

Si bien la fuerza bruta estaba de su lado, Sangor Clegane aguantó todo lo pudo. Atravesó con su espada a la Montaña incontables veces, pero como Gregor básicamente era un ‘zombi’, no podía morir. Ni siquiera cuando el Perro atravesó su cabeza con una daga, como último recurso cuando la Montaña intentaba reventar sus ojos.

Como su hermano mayor no moría, al Perro solo le quedó una cosa por hacer. Se lanzó contra la Montaña y juntos cayeron desde las alturas de la Red Keep sobre el fuego que ardía sobre la ciudad. Ambos desaparecieron en las llamas.

6. JAIME Y CERSEI LANNISTER

Los mellizos, amantes y villanos de Game of Thrones murieron. La caída de King’s Landing cobró la vida de ambos.

Gravemente herido tras su pelea con Euron, Jaime encontró a Cersei en la base de la Red Keep y la llevó por la salida secreta que le sugirió Tyrion. Detrás de ellos, la ciudad ardía y por cada paso que daban, más miedo invadía el corazón de Cersei.

Cersei se rehusó a rendirse. Creía que podía derribar al dragón de Daenerys. Pero se equivocó. Drogon destruyó todos los ‘escorpiones’ ubicados en las alturas de la capital y a Cersei no le quedó más que escapar junto al hermano que había enviado a matar.

Jaime y Cersei lograron avanzar bastante, pero cuando estaban cerca de la meta, donde los aguardaba un bote, se encontraron con una salida bloqueada por piedras. No había más que hacer.

Cersei le suplicó a Jaime que no quería que el hijo que esperaba muriera, pero Jaime solo podía intentar calmarla. Habían perdido. Solo podían abrazarse y esperar. Esperar hasta que el techo se derrumbó sobre ellos y los enterró bajo el reino que alguna vez controlaron.

Vinieron juntos al mundo. Se fueron juntos también.