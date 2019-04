“Game of Thrones”: ¿Cómo se prepara HBO para hacerle frente al final de la exitosa serie?

Doce años después del final de “The Sopranos”, HBO afronta un nuevo reto: recuperarse una vez que termine el ciclo de “Game of Thrones”, cuya octava y última temporada se encuentra en emisión actualmente.

Para eso, Casey Bloys, jefe de programación de la cadena, y Bob Greenblatt, presidente de WarnerMedia, supervisor de HBO, revelaron el plan de acción que tomarán tras el final de “Game of Thrones”.

“No voy a hacerte creer que está bien. ‘Game of Thrones’ es un espectáculo muy importante para nosotros, pero no somos solo la cadena de ‘Game of Thrones’. Producimos muchas series de alta calidad, y esto continuará”, dijo Bloys en entrevista con el portal Deadline.

“En nuestra planificación tenemos ‘Euphoria’, ‘Watchmen’, ‘The Nevers and His Dark Materials’ (una serie de la BBC que HBO coproduce y distribuye internacionalmente). Nunca hemos tenido tanto en preparación. Personalmente, me entristecería ver que ‘Game of Thrones’ se va. Como fan, lo amo, pero como siempre, HBO sobrevivirá y continuará su camino”, agrego.

Asimismo, los directivos aseguraron que HBO está tentado a seguir desarrollando el universo inspirado en los libros de George R.R. Martin. Por lo pronto, ya encargaron el piloto de una precuela a cargo de Naomi Watts.

“Es un arma de doble filo. La respuesta es sí, estamos hablando de cómo perseguir al universo de ‘Game of Thrones’ de una manera inteligente, pero realmente tenemos que tener cuidado de no matar a la gallina de los huevos de oro cuando salimos con series que no son de la misma calidad, y no exagerar. Hay que ver si vale la pena continuar”, señaló Bob Greenblatt.

El calendario de lanzamientos de HBO, publicado por Deadline, es el siguiente: ‘Big Little Lies’ (9 de junio), ‘Euphoria’ (16 de junio). ‘Succession’, ‘Watchmen’, ‘His Dark Materials’ y la última temporada de ‘The Deuce’ se lanzarán a finales de año. Por otro lado, será hasta 2020 para ‘The New Pope’ (la secuela de The Young Pope), o ‘Westworld’ temporada 3, que verá la llegada de Lena Waithe en el elenco.