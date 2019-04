Game of Thrones resumen: Que pasó en el segundo capítulo de Juego de Tronos, GOT 8X02?

▷ Game of Thrones ONLINE en HBO: ¿dónde y cómo ver todos los episodios de temporada 8 de GOT?



RESUMEN DEL SEGUNDO CAPÍTULO DE GAME OF THRONES 8X02

​

Tras el final del primer episodio, nos damos un salto directo a Jaime Lannister (Nikolaj Coster-Waldau) en pleno juicio y exposición ante la reina Daenerys Targaryen (Emilia Clarke), Sansa Stark (Sophie Turner) y Jon Snow (Kit Harrington), en donde este se expone como arma para enfrentar la marcha del 'Rey de la Noche', es aquí en donde aparece Brienne de Tarth (Gwendoline Christie) para defenderlo, lo cuál le da confianza a la 'reina en el Norte' para dejarlo libre como apoyo.



Dicha decisión molesta a Daenerys, la cuál luego se sume en una conversación profunda con Sansa la cuál aparenta llegar a un punto medio pero la independización de Winterfell parece no 'cuadrar' en la mente de Dany que desea el control total de todo Westeroos.



Cuando la situación se puso más tensa, apareció un personaje inesperado, Theon Greyjoy (Alfie Allen), el cuál recibe el tierno abrazo por parte de Sansa, la cuál lo acepta a pesar de todo lo que pasó mientras Ramsay Bolton dominó el Norte, por lo que parece que sus 'malas decisiones' fueron perdonadas ya que ahora es un 'guerrero' de Winterfell.



Una reunión con todas las cabezas de los distintos grupos se da y es que aquí se coordinan los pasos a seguir en caso llegue el 'Rey de la Noche' y Bran Stark (Isaac Hempstead-Wright) revela algo que dejó preocupado a todos los fans de GOT y también a los que estaban en dicho lugar, él es el objetivo del 'Night's King' ya que lo que este quiere es borrar toda la existencia humana y Bran tiene todos los recuerdos de él, Bran es parte del 'Rey de la Noche'.



El capítulo tuvo muchas 'despedidas' sobreentendidas y es que, tal como dice Tortmund (Kristofer Hivju), "Todos vamos a morir, pero al menos no moriremos solos", es por eso que se vieron muchas emociones en lo que refiere a relaciones como la de Missandei (Nathalie Emmanuel) y Greyworm (Jacob Basil Anderson), consolándola por esas miradas 'racistas' que sufrió mientras le comentaba su deseo por seguir juntos más allá de la guerra.



Otra de las relaciones que más entró en lo profundo fue la de Arya Stark (Maisie Williams) y Gendry (Joseph Dempsie). Para esto, HBO había confirmado ya la edad de la hija de Ned Stark, la cuál era de 18 años. Partiendo de esto, Arya inicia una especie de seducción al buen Gendry que termina 'cayendo' en los brazos de la señorita, con la cuál vemos iniciar su primera relación sexual (cosa que no es muy común en Game of Thrones ya que hemos visto como muchas de las chicas realizaron su primera relación sexual producto de una violación, tal es el caso de Sansa o de la misma Cersei Lannister (Lena Headey).



El protagonismo de la escena siguiente llegó para Jon Snow ya que este había conversado con Samwell Tarly (John Bradley-West) y apareció alguien muy querido y que no veíamos hace tiempo, 'Ghost', el lobo huargo de Jon hasta que llega otro de los fieles amigos del buen Snow, Eddison Tollett (Ben Crompton), iniciando con la preparación final para enfrentar al ejército del 'Rey de la Noche'.



Ahora llegamos al que es quizá, el momento más importante de todo el capítulo 2 de Juego de Tronos y es que Jon le confiesa a Daenerys que su verdadero nombre no es 'Jon Snow', sino que le cuenta la historia sobre su madre Lyanna Stark y su padre, Rhaegar Targaryen, y también le dice su verdadero nombre, Aegon Targaryen, legítimo rey y heredero al 'Trono de Hierro'.



Mientras Jon le contaba esto a Dany, el rostro de la 'madre de dragones' iba cambiando de sonrisa a un claro fastidio, incomodidad y confusión, dejándola extrañada y preocupada porque su trono se ve en peligro por la verdad pero de la nada suenan las alarmas de Winterfell, el 'Rey de la Noche' ya llegó y armó las filas para iniciar, lo que será, el capítulo 3 de Game of Thrones, la 'Batalla de Invernalia'.

PREVIA DE GAME OF THRONES 8X02, CAPITULO 2, TEMPORADA 8

​

GOT 8X02 | El pasado 14 de abril los fans de Game of Thrones pudieron contemplar el inicio de la última y octava temporada de Juego de Tronos en este primer capítulo se vieron muchas cosas interesantes, reuniones emotivas, y muchos misterios que se irán descubriendo a lo largo de la serie. Se avecina una gran guerra donde Jon Snow y Daenerys Targaryen no solo enfrentarán al Rey de la Noche sino también a Cersei Lannister quien va con todo. Se viene un capítulo interesante que ningún fan de GOT se debe perder, solo faltan 5 capítulos para conocer el desenlace de esta increíble serie, para no perderte los detalles sigue a Depor.com , y conoce t odos los detalles, horarios, canales y cómo ver online el segundo capítulo, 8x02 de Game of Thrones.

VIDEO | Tráiler del episodio 2 de la Temporada 8 de Game of Thrones, GOT 8X02



¿A qué hora puedo ver el episodio 2 de la temporada 8 de Game of Thrones, GOT 8X02?

El segundo episodio de la octava temporada de Game of Thrones será estrenado por HBO este domingo 21 de abril a las 20:00 horas a nivel mundial, en España el estreno será el Lunes 22 de abril desde las 03:00 horas. Estos son los horarios en el mundo para el estreno del segundo episodio de GOT, 8X02 :

Perú: 8:00 pm

México: 8:00 pm

Estados Unidos: 9:00 p.m. (Hora del este)

Panamá: 8:00 pm

Ecuador: 8:00 pm

Colombia: 8:00 pm

Venezuela: 9:00 pm

Chile: 10:00 pm

Argentina: 10:00 pm

Bolivia: 9:00 pm

Uruguay: 10:00 pm

Paraguay: 10:00 pm

España: 3:00 am del lunes 22 de abril

Brasil: 10:00 pm

Costa Rica: 7:00 pm

Cuba: 8:00 pm

Guatemala: 7:00 pm

Honduras: 7:00 pm

Nicaragua: 7:00 pm

¿Dónde puedo ver Game of Thrones ONLINE EN VIVO de forma legal y segura.?

Si no tienes tiempo de ver la octava temporada de GOT desde la comodidad de tu casa, o no cuentas con la suscripción de HBO, puedes usar servicio online de HBO Now, que te permite acceder GRATIS y de forma rápida a todo el contenido en estreno y de catálogo así mismo también puedes contratar el servicio de HBO GO, que te permite también acceder al contenido online sin necesidad de estar suscrito al servicio de cable.

¿Cuánto me cuesta el servicio de HBO Go y HBO Now?



El servicio de HBO GO está disponible en más de 17 países de la región, entre ellos E cuador, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, México y Perú. Estos son algunos precios de la suscripción mensual:



Perú : 31.90 soles al mes.

: 31.90 soles al mes. México : 149 pesos al mes.

: 149 pesos al mes. Colombia : 29.900 pesos al mes.

: 29.900 pesos al mes. Ecuador : 12,99 dólares al mes.

: 12,99 dólares al mes. USA : 14.99 dólares al mes (HBO Now)

¿Cuántos capítulos tiene la temporada 8 de Game of Thrones?

La octava temporada de ‘Juego de Tronos’ como se le conoce en español, tiene seis episodios que durarán más de una hora, según los productores.



Fecha y hora de estreno de cada episodio en Perú de Game of Thrones:

Episodio 1 : 14 de abril a las 21:00 horas. Duración: 54 minutos. (Ya se estrenó).

Episodio 2 : 21 de abril a las 21:00 horas. Duración: 58 minutos.

Episodio 3 : 28 de abril a las 21:00 horas. Duración: 1 hora con 22 minutos.

Episodio 4 : 5 de mayo a las 21:00 horas. Duración: 1 hora con 18 minutos.

Episodio 5 : 12 de mayo a las 21:00 horas. Duración: 1 hora con 20 minutos.

Episodio 6 : 19 de mayo a las 21:00 horas. Duración: 1 hora con 20 minutos.

¿Qué pasará en el capítulo 2 de la temporada 8 de Game of Thrones, GOT 8X02?



‘Winterfell’, primer episodio de la octava y última temporada de Game of Thrones ( Juego de Tronos en español) fue escenario de incómodas presentaciones y emotivos reencuentros. Mientras Daenerys, sus dragones y su ejército no fueron bien recibidos en Winterfell, Jon y Arya protagonizaron uno de los momentos más esperados por los fans. ENTRA AQUÍ Y CONOCE TODOS LOS DETALLES DEL SEGUNDO EPISODIO DE JUEGO DE TRONOS, GOT 8X02





¿Qué hará Daenerys ahora que está frente al asesino de su padre? (Foto: HBO) ¿Qué hará Daenerys ahora que está frente al asesino de su padre? (Foto: HBO) HBO

