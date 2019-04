Game of Thrones: ¿qué sucedió con Daenerys Targaryen hasta antes del estreno de temporada 8?

El final de Game of Thrones ( Juego de tronos en español) está cada vez más cerca, este domingo 14 de abril se estrena la octava y última temporada de la serie de fantasía que tiene miles de seguidores en el mundo. Para estar preparados para el gran momento muchos de los fans han vuelto a ver las siete entregas anteriores y así no tener presente cada detalle de la historia.

Pero si no has tenido tiempo de ver los 73 episodios, descuida, el coproductor ejecutivo y guionista de la ficción, Bryan Cogan, reveló a la revista Entertainment Weekly cuáles son los capítulos imprescindibles de la trama y que te ayudarán a seguir el hilo conductor.

Asimismo, HBO Go compartió un resumen de la historia de cada uno de los protagonistas de Game of Thrones. Si no tienes acceso al servicio streaming, aquí te contamos lo que sucedió con cada personaje desde la primera temporada hasta antes del estreno de la entrega final. Después de Jon Snow y Aria Stark, llega el turno de Daenerys Targaryen, interpretada por Emilia Clarke.

DAENERYS TARGARYEN EN LA TEMPORADA 1 DE “GAME OF THRONES”

En la primera temporada Viserys Targaryen con la intención de conseguir un ejército para recuperar el Trono de Hierro obliga a su hermana Daenerys a contraer matrimonio con un poderoso khal de los Dothraki llamado Drogo. Durante la entrega de regalos de boda, Dany recibe tres huevos de dragón petrificados y conoce a Ser Jorah Mormont, un caballero exiliado de Poniente.

Aunque al principio le resulta difícil adaptarse a las costumbres Dothrakis poco a poco se gana el respeto y amo de Khal Drogo. Cuando queda embarazada la llevan al Vaes Dothrak ante el Dosh Khaleen. En ese lugar, realizan un ritual en el que debe comer el corazón de caballo para demostrar que su hijo, al que llamarán ‘Rhaego’ como su difunto hermano mayor Rhaegar, será el “Semental que Montará el Mundo”.

Después de la muerte de Viserys, quien amenazó con sacarle el feto a Daenerys y provocó que Drogo vertiera oro fundido sobre su cabeza, Dany intenta convencer a su esposo de que lleve a sus jinetes hasta Westeros para recuperar el Trono de Hierro, aunque inicialmente se niega el atentado que sufre su amada esposa y su hijo por orden del rey Robert Baratheon terminan por convencerlo.

Sin embargo, sus planes se ven frustrados cuando Drogo enferma a causa de una herida en el pecho y la intervención de la maegi Mirri Maz Duur. Como último recurso para salvarlo Daenerys le pide a la bruja realizar un ritual de sangre, ella cae inconsciente, y al despertarse, se da cuenta de que ha perdido a su bebé y que Drogo está en estado catatónico.

Finalmente, Dany decide que lo mejor es darle una muerte digna a Drogo, lo asfixia con una almohada, construye una pira funeraria, donde coloca sus huevos de dragón y ata a la maegi, y se une a su esposo en el fuego. Cuando las llamas se disipan Daenerys emerge ilesa junto a tres pequeños dragones en su regazo, provocando que Ser Jorah y el resto de los Dothrakis le juren lealtad a la “Madre de Dragones”.

DAENERYS TARGARYEN EN LA TEMPORADA 2 DE “GAME OF THRONES”

En la segunda entrega de Game of Thrones , Dany envía a sus jinetes de sangre para buscar suministros y así llega a la ciudad de Qarth, donde uno de los Trece llamado Xaro Xhoan Daxos (Nonso Anozie) le permite el ingreso al lugar e incluso le propone matrimonio para conquistar los Siete Reinos con su inmensa fortuna, pero ella se rehúsa por consejo de Ser Jorah.

Pyat Pree (Ian Hanmore), uno de los Trece, se lleva a sus dragones y asesina a los miembros de su khalasar, además le dice a Daenerys que vaya a buscarlos a la Casa de los Eternos. Una vez allí, ella comienza a experimentar extrañas visiones: el salón del Trono de Hierro cubierto de nieve, una imagen del Muro y la imagen de su difunto esposo y su hijo. En ese instante aparece Pyat Pree y revela que planea encerrar a Daenerys junto a sus dragones para siempre, pero Dany no se queda con los brazos cruzados y ordena a sus pequeños quemar a ese hombre.

Al volver a casa de Xaro, descubre la traición de una de las doncellas de Daenerys y que su anfitrión no posee riqueza alguna, entonces, encierra a ambos dentro de la cámara y se marcha de Qarth con lo suficiente para costear una flota.

DAENERYS TARGARYEN EN LA TEMPORADA 3 DE “GAME OF THRONES”

Daenerys y su flota llegan a la ciudad de Astapor, en la Bahía de los Esclavos, donde conoce a los Inmaculados, considerados los mejores guerreros de todo el mundo debido a su cruel entrenamiento. En este lugar se encuentra con Ser Barristan Selmy, un caballero de Westeros que sirvió en la Guardia Real durante el reinado de su padre.

Cuando la Madre de dragones se entrevista con un mercader esclavista llamado Kraznys mo Nakloz le entrega a Drogon a cambio de 8 mil Inmaculados y la traductora Missandei. Durante el intercambio Kraznys reclama que el dragón no le quiere obedecer, a lo que Daenerys responde que un dragón jamás sería un esclavo. En ese momento, ordena a Drogon atacar al mercader y a los Inmaculados acabar con todos los esclavistas que encuentren, más adelante les pide que la sigan lo harán como hombres libres.

Con su ejército de Inmaculados, Daenerys llega a las puertas de Yunkai, otra de las ciudades esclavistas de la Bahía de los Esclavos, el objetivo es el mismo: liberar a todos los esclavos. Para conseguirlo recurre a la compañía mercenaria de los Segundos hijos, quienes se niegan a apoyarla hasta que rehúsan, hasta que uno de sus capitanes, Daario Naharis, asesina a los demás comandantes. Después de eso Yunkai se rinde ante Daenerys y accede a su propuesta de liberar a los esclavos, quienes comienzan a aclamarla y a llamarla “mhysa”, madre en el ficticio idioma valyrio.

DAENERYS TARGARYEN EN LA TEMPORADA 4 DE “GAME OF THRONES”

En la cuarta entrega de “Game of Thrones”, el renovado ejército de Daenerys se dirige a Meereen, la última y más poderosa de las ciudades esclavistas. En este caso no es necesaria ninguna batalla, pues son los mismos esclavos quienes abren las puertas de la ciudad. Así la Madre de dragones se asienta en la Gran Pirámide de Meereen, donde sus consejeros discuten qué hacer a continuación, finalmente decide quedarse y gobernar.

Tras enterarse que Ser Jorah la ha estado espiándola desde su boda con Khal Drogo y a pesar de las suplicas de Jorah, que entre lágrimas ruega su perdón, Daenerys le orden aque se marche y no regrese jamás.

Más tarde, cuando un hombre le lleva el cadáver de su hija y responsabiliza a uno de sus dragones, ella decide confinar a Viserion y Rhaegal bajo la Gran Pirámide.

DAENERYS TARGARYEN EN LA TEMPORADA 5 DE “GAME OF THRONES”

Aparecen los Hijos de la Arpía, rebeldes meereenos que se oponen a su gobierno y asesinan a los Inmaculados y libertos. Para calmar las cosas Hizdahr zo Loraq, representante de las grandes familias de Meereen, propone reabrir los reñideros, arenas de combate donde los esclavos y hombres libres combatían hasta la muerte, algo con lo que Daario, a quien Dany ha convertido en su amante, concuerda.

Después de la muerte de Ser Barristan a manos del grupo rebelde, Daenerys hace que Viserion y Rhaegal devoren a uno de los cabezas de las grandes familias. además, decide casarse con Hizdahr zo Loraq como símbolo de unión entre ambas culturas.

Durante uno de los enfrentamientos en los reñideros, aparece Ser Jorah Mormont con un regalo: Tyrion Lannister, a quién más adelante Daenerys acepta como su consejero. Asimismo, los Hijos de la Arpía comienzan a surgir de entre los espectadores causando caos y muerte. Cuando todo parecía perdido se escucha un rugido y del cielo llega Drogon y saca a su madre de ese lugar.

Drogon lleva a Daenerys hasta el Mar Dothraki, donde es tomada prisionera por un khalasar.

DAENERYS TARGARYEN EN LA TEMPORADA 6 DE “GAME OF THRONES”

Daenerys nuevamente es llevada a Vaes Dothrak, donde los khals se reúnen para decidir qué hacer con ella; cansada de los desvaríos de los khals decide que todos ellos morirán en ese mismo lugar. Tras incendiar la tienda en la que se hallaban ella surge ilesa de las llamas, lo que le ayuda a conseguir la lealtad de todos los khalasar.

Antes de volver a Meereen Daenerys le ordena a Jorah que busque una cura para la psoriagrís y vuelva a su lado.

Mientras tanto, Yunkai y Astapor con el apoyo de Volantis, intentan acabar con el reinado de Daenerys, pero ella frena todo gracias a Drogon, Viserion y Rhaegal. Poco después llegan Theon y Yara Greyjoy, quienes le ofrecen sus barcos a cambio de que ella apoye la pretensión de Yara a la corona de Iron Islands. La Casa Martell y la Casa Tyrell también ofrecen su flota a la Madre de dragones pues buscan venganza de los Lannister. Daenerys junto a su renovado ejército y sus dragones parten en busca de Trono de Hierro.

DAENERYS TARGARYEN EN LA TEMPORADA 7 DE “GAME OF THRONES”

Después de tomar la fortaleza de Rocadragón, Daenerys planea conquistar Poniente mientras que Tyrion toma Casterly Rock, sin embargo, su Euron Greyjoy (Pilou Asbæk) derrota a la flota de Yara y toma prisioneras a la hermana de Theon y a Ellaria Sand, en tanto, Jaime conduce al ejército de los Lannister a la victoria contra el ejército de los Tyrell.

Al recibir la noticia de la caída de Altojardín y la muerte de su aliada, Olenna Tyrell, Dany sube a lomo de Drogon y junto a la horda Dothraki atacan por sorpresa a la caravana Lannister. Una vez finalizada la batalla insta a las fuerzas sobrevivientes a doblar la rodilla, Randyll Tarly y su hijo Dickon Tarly se rehusan y mueren quemados por Drogon.

Daenerys conoce a Jon Snow, quien se niega a doblar la rodilla y le habla sobre los Caminantes Blancos. Luego de ver unas pinturas rupestres de los Primeros Hombres y los Niños del Bosque luchando contra los White walkers Dany decide apoyar la causa del Rey en el Norte. Así deja que Jon y unos hombres viajen más allá del Muro para traer una prueba y convencer a Cersei de una tregua.

Cuando Daenerys recibe un cuervo advirtiendo que Jon, Jorah y sus aliados están en peligro, acude al rescate junto a sus dragones, pero el precio que paga es muy alto: el Rey de la Noche mata a Viserion con una lanza de hielo.



Tras reunirse con Cersei Lannister y llegar a un supuesto acuerdo, Daenerys y Jon se deja llevar por la atracción que siente y tienen relaciones mientras se dirigen a Winterfell.