Game of Thrones, temporada 9: ¿por qué no tendrá más episodios?

Después de ocho años Game of Thrones ( Juego de tronos en español), la serie de HBO ganadora de un Emmy que mantuvo a los espectadores pendientes de la historia de basada en la saga ‘Canción de hielo y fuego’ (A Song of Ice and Fire), llegó a su fin el domingo 19 de mayo de 2019. Pero más allá de quien se quedó con el tan anhelado Trono de Hierro y gobernará los Siete Reinos, los fans se preguntan si este realmente es el final de la ficción o tendrá una novena temporada.

La decisión se tomó hace más de dos años y luego del sexto episodio de la octava temporada Game of Thrones no regresará para una novena entrega. Sin embargo, ese no será el final del mundo de fantasía de creado por George RR Martin, aún quedan dos libros por publicar y otros proyectos televisivos.

El presidente de programación de HBO, Michael Lombardo, dijo anteriormente en una gira de prensa de Television Critics Association (a través de The Wrap) que esperaba que el dúo (David Benioff y DB Weiss) "cambiara de opinión" sobre detenerse después de la octava temporada, e incluso el propio George RR Martin dijo a Variety en los Emmy en 2018: "podríamos haber ido a 11, 12, 13 temporadas".

"Pero supongo que querían una vida ... Si has leído mis novelas, sabes que hubo suficiente material para más temporadas, creo. Hicieron ciertos cortes ... Pero está bien. Hubo un período en el que decían Siete temporadas, y yo decía 10 temporadas y ... ganaron", agregó.

Benioff y Weiss explicaron en una entrevista con Deadline por qué sentían que era el punto perfecto ponerle fin. "Queremos irnos mientras toda la gente que mira este programa está realmente interesada", dijo Weiss.

"No es solo tratar de no superar su bienvenida. Estamos tratando de contar una historia coherente con un principio, medio y final. Lo que nos ha entusiasmado desde el principio, desde la forma en que lo lanzamos a HBO, es que no se supone que sea un programa continuo en el que cada temporada está tratando de descubrir nuevas líneas de historia. Queríamos que fuera una historia gigante sin rellenar para agregar 10 horas adicionales, o porque la gente todavía lo está viendo, agregó Benioff. "Queríamos algo en el que, si la gente lo veía de principio a fin, tendría sentido como una historia continua".

DOCUMENTAL DE GAME OF THRONES

El domingo 26 de mayo HBO emitirá un especial que documenta la creación de la última temporada de la serie, es decir se mostrará las lecturas de las mesas, las reacciones de los actores a los episodios entre otras cosas.

El director de este documental, que tendrá una duración de dos horas aproximadamente, será Jeanie Finlay y la producción ejecutiva la maneja David Benioff, D. B. Weiss y Bernadette Caulfield.

SPIN-OFF DE GAME OF THRONES

En junio de 2018, HBO confirmó que Game of Thrones tendrá un spin-off, creado por Jane Goldman y George R.R. Martin, el autor de "A Song of Ice and Fire" ("Canción de hielo y fuego"), la saga literaria en la que está basada la serie de televisión. Esta precuela es la primera de varias series potenciales ambientadas en el mundo de Westeros.

Una publicación del propio George R. R. Martin en su blog reveló la incorporación de Naomi Watts y también el mismo Martin adelantó que el título del spin off sería "The Long Night" ("La larga noche").

La precuela de Game of Thrones aún sin título se lleva a cabo miles de años antes de los eventos de la serie principal. Narra el descenso del mundo desde la Edad de Oro de los Héroes hasta su hora más oscura. Y solo una cosa es segura: desde los horribles secretos de la historia de Westeros hasta el verdadero origen de los White Walkers, los misterios del Este hasta los Starks de la leyenda ... no es la historia que creemos conocer.

Por su parte, George RR Martin dijo que “podríamos ver que dos o incluso tres (proyectos) lleguen a la etapa piloto, con una serie saliendo al aire en 2019 o 2020".