Game of Thrones: teoría relaciona Lord of the Rings con la serie y pronostica un trágico final para Jon Snow

Game of Thrones y Lord of the Rings, Juego de Tronos y El Señor de los Anillos por sus traducciones al español, son dos series fantásticas de aventuras épicas en un mundo medieval en donde la magia y las criaturas extrañas son pan de cada día.

Ambas series se basan en los conflictos de poderes de razas y gobiernos, por lo que han sido un disfrute ver la conversión de los libros a la pantalla chica o grande, como series de televisión y películas que sus más fieles seguidores han agradecido. Ahora, una nueva teoría ha relacionado a ambas franquicias a través de sus personajes, augurando lo peor para uno de ellos.

Según Vanity Fair, este paralelo recuerda el final de Lord of the Rings, donde Frodo y Sam destruyen el Anillo de Poder en Mordor al arrojarlo en el "Mount Doom". Después de eso, incluso en la victoria, ambos regresan a la casa de los hobbits, algo que podría pasar en Game of Thrones como se muestra a continuación:

"The Iron Throne" es "Ring of Power":

El Trono de Hierro es el Anillo de Poder en la historia: poderoso, todo lo que los gobernantes quieren, pero corrompe a todo aquél que se siente allí o busque un lugar en su regazo. "Jon Snow" es "Frodo":

El héroe menos pensado que finalmente trae la paz a todo el mundo, solo resistiéndose a ser consumido por la ambición de poder del objeto de poder. Al igual que Frodo, Jon podría renunciar al Trono de Hierro y vivir feliz en Winterfell junto a su familia. "Daenerys Targaryen" es "Gollum":

La 'Madre de Dragones' hará todo lo posible por conseguir sentarse en el Trono de Hierro. ¿Suena familiar? ¿Dejará que el poder la consuma y arriesgará su vida por conseguir su obsesión? "Bran" como "Aragorn":

​Ambos con un linaje de las familias más importantes de sus franquicias, ellos no terminan de aceptar su identidad y clamar el poder para ellos mismos. Sin embargo, Bran (al igual que Aragorn) podría ser considerado el gobernante legítimo del reino al final de la serie.

¿Qué opinan de esta teoría? ¿Jon Snow dará un paso al costado considerando que Daenerys está a punto de caer bajo la "Locura Targaryen"? Solo el tiempo revelará la verdad que sus guionistas han preparado para el final de la serie.