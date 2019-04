Game of Thrones EN VIVO: ¡FILTRADO opening de la Temporada 8 de Juego de Tronos!

HOY inicia la Temporada 8 de Game of Thrones y muchos de los fans están expectantes a lo que pueda pasar a partir de las 20:00 horas (de Perú) ya que comienza el inicio del fin tras varios años; sin embargo, algunas personas ya empezaron a filtrar cosas y en esta ocasión le tocó el turno a Juego de Tronos , del cuál ya hemos podido apreciar el opening (o al menos una parte).

ALERTA SPOILER. Si eres de esas personas a las que no les gusta ser spoileados ni recibir noticias que les puedan malograr la serie al contarles filtraciones, es mejor que no sigas leyendo puesto que esto podría malograrte el inicio de Game of Thrones.

Bueno, si llegaste hasta aquí, es porque estás presto y has aceptado recibir el spoiler de Juego de Tronos, por más pequeño que sea así que aquí va.

En el video, el cuál fue un extracto de una historia de Instagram colocado en la cuenta de la actriz que interpreta a Melisandre, Carice van Houten, realizada en el set de proyección en la premiere de Game of Thrones, se pudo apreciar el inicio de la intro de GOT.

Lo primero que vemos es que todo está cubierto de nieve y no solo esto, sino que 'el muro' gigante está destruido (Viserion lo hizo en la temporada anterior) y no solo esto, sino que se pueden ver los pasos de los 'White Walkers' rumbo a un castillo. Si recordamos, el más cercano es el de la fortaleza de 'Último Hogar'.

Con esto deduciríamos que el primer castillo en caer, es 'Último Hogar'. Por otra parte, también aparecen las torres de 'Winterfell'.

Yéndonos hacia el sur, llegamos a 'Kingslanding', donde la animación nos muestran las escaleras (ya se dijo que Cersei tendrá una escena muy muy muy importante en las mismas) que nos llevan directo al 'trono de hierro'.

Hasta el momento esto es lo que se vio del opening. ¿Estás preparado ya para el estreno de Game of Thrones?

¿A qué hora se estrena el episodio 8x01 de "Game of Thrones"?

Perú: 20:00 horas.

Colombia: 20:00 horas.

México: 20:00 horas.

Panamá: 20:00 horas.

Ecuador: 20:00 horas.

Venezuela: 21:00 horas.

Bolivia: 21:00 horas.

Chile: 22:00 horas.

Argentina: 22:00 horas.

Uruguay: 22:00 horas.

Paraguay: 22:00 horas.

Estados Unidos: 21:00 horas. (zona ET). 20:00 horas. (zona PT)

España: lunes 15 de abril a las 03:00 horas.

Canales de transmisión

Latam, Estados Unidos y España: a través de HBO.

