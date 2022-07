The Beatles es una de las agrupaciones de rock más importantes en la historia de la música. Sus canciones, la actitud futurista de su época y el legado de sus integrantes ha logrado que a pesar de los años su nombre siga vigente en la actualidad. Para conmemorar al grupo, fans de todo el mundo han elegido el 10 de julio como el “Día de The Beatles”, pero ¿por qué se eligió esta fecha?

Para empezar, hay que aclarar que The Beatles cuenta con 3 fechas consideradas como “Día de The Beatles”. Hay versiones que aseguran que la UNESCO declaró como el día oficial el 16 de enero debido a que ese día se inauguró el mítico Cavern Club de Liverpool en 1957; sin embargo, esto no ha sido reconocido de forma oficial.

La otra fecha elegida es el 6 de julio, especialmente para los fanáticos británicos del grupo ya que este día quedo marcado en la historia como el día en el que se conocieron John Lennon y Paul McCartney, fundadores de The Beatles.

¿Por qué el 10 de julio?

El 10 de julio ha quedado marcado porque un día como ese, pero en el año 1964, The Beatles regresó a su ciudad natal Liverpool después de una enorme y exitosa gira por Estados Unidos. También lo hicieron a tiempo para el estreno de la película “A Hard Day’s Night”, protagonizada por ellos mismos y nombrada una de las 100 mejores películas de todos los tiempos por la revista Time.

La fecha también marcó el lanzamiento en Reino Unido del álbum homónimo del film, el cual estuvo conformado por temas inéditos que se incluían en la banda sonora del film. El éxito fue tan grande que esta producción discográfica encabezó las listas musicales durante tres semanas seguidas.

Por si fuera poco, el día también coincide con otro épico episodio del grupo. En 2008, en Liverpool, se celebró el primer concierto para homenajear el regreso del cuarteto a su país. Las ganancias superaron los 65 mil dólares, los mismos que fueron donados a distintas causas benéficas.

