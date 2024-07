Paul McCartney (81 años) ofrecerá un concierto en Lima, Perú, luego de diez largos años. Esta semana, el legendario músico británico anunció que se presentará el próximo domingo 27 de octubre en el Estadio Nacional, en el marco de su gira mundial ‘Got Back’, que lo hará visitar también países vecinos como Uruguay, Argentina y Chile. Los fanáticos peruanos ya cuentan los días para volver a disfrutar de lo mejor de su repertorio musical. Mientras tanto, muchas personas quieren conocer más sobre la vida del exintegrante de The Beatles, y aquí te traemos cuál es su relación con el fútbol y cuál es el equipo de sus amores. Aunque ha sido reservado, está claro qué color de camiseta utiliza el inglés.

¿Cuál es la relación de Paul McCartney con el fútbol?

La relación de la mítica banda The Beatles -integrada por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr- con el fútbol fue tan lejana como la distancia entre los dos arcos en el campo de juego. Los cuatro miembros nunca se relacionaron mucho con el mundo del balón, por tal motivo, ningún club inglés ha utilizado la imagen del grupo en sus instalaciones. Hasta la actualidad, no se ha revelado si son hinchas de algún equipo; sin embargo, tras años de entrevistas, poco a poco se fue conociendo su preferencia.

Que los cantantes no enloquecieran por el fútbol no significa que su música no se enlazó con el deporte rey. Por ejemplo, un claro guiño al fútbol inglés aparece en el video musical de ‘Eleanor Rigby’, donde se puede ver un enfrentamiento entre dos equipos con camisetas rojas y azules. Sin duda, es una referencia al derbi del Merseyside que es protagonizado por Liverpool y Everton. También aparece Albert Stubbins, futbolista del Liverpool en los años cincuenta, en la portada del álbum Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band.

Por otro lado, en diferentes ocasiones se han escuchado las canciones más conocidas de The Beatles por los altoparlantes de Anfield y Goodison Park, los estadios de Liverpool y Everton, respectivamente. Uno de los momentos más emotivos fue cuando en 1964 la grada The Kop, la más representativa de Anfield, hizo su propia versión del tema ‘She loves you’ de la banda. Hoy en día, en todos los recintos deportivos de Inglaterra se suelen escuchar canciones de la agrupación.

Existen diferentes razones por las que Paul McCartney y compañía no señalaron cuál era su equipo favorito. Se cree que no querían poner a sus aficionados en contra, teniendo en cuenta que eran seguidos por hinchas de todos los clubes ingleses. De los cuatro, justamente McCartney fue quien más cercano se le ha visto al balompié. Aunque comentaba que no era gran fanático del fútbol, ocasionalmente ha ido de incógnito a un estadio. Fueron raras las ocasiones en la que demostró su pasión por el deporte rey en público.

La imagen que aparece en el videoclip de 'Eleanor Rigby'. (Foto: Captura)

¿Paul McCartney es fan de Liverpool o de Everton?

En Inglaterra se vive el fútbol de una forma tan apasionante como en Sudamérica. Recordemos que el deporte más popular del planeta nació en un pub inglés en 1863, cuando unos hombres decidieron ponerle reglas a un juego que ya se practicaba en el país. Al igual que nosotros, ellos eligen a un club desde pequeños y son hinchas para toda la vida. Entonces, debido a la popularidad de Paul McCartney, muchos aficionados se preguntan cuál es el equipo de sus amores.

Como es sabido, el cantante de ‘Let It Be’ nació el 18 de junio de 1942 en Liverpool, Inglaterra. Por tal motivo, desde un inicio se pensaba que el músico es aficionado de uno de los dos equipos más grandes de esa ciudad, los cuales son Liverpool Football Club y Everton Football Club. Ambos tienen historias totalmente diferentes: los ‘Reds’ son de los más grandes del país y de Europa (tienen seis UEFA Champions League); mientras que los ‘Toffees’ no están acostumbrados a los éxitos deportivos.

‘Macca’ siempre ha sido políticamente correcto al momento de contestar las preguntas de la prensa admitiendo que “los dos equipos” están en su corazón. Sin embargo, el cantautor es considerado seguidor del Everton, ya que fue visto en la final de la FA Cup de 1968 cuando el club se enfrentaba al West Brom. Además, su familia ha estado más ligada al color azul. “Mi padre nació en Everton, mi familia es del Everton, así que si hay un derbi en una final entre los dos yo tengo que apoyar al Everton”, indicó hace unos años a Radio Merseyside.

Andy Burnham, un fanático confeso de los ‘Toffees’, confesó a la revista inglesa FourFourTwo que considera que Sir Paul McCartney ha mostrado tendencias de un verdadero fan de Everton. “Lee Mavers de The La’s es del Everton, pero nunca lo he conocido. Siempre ha sido un gran héroe para mí. Entre él y Paul McCartney, debemos tener a dos de los músicos más talentosos en nuestro apoyo. Tengo firmemente establecido por su hija, Stella, que Macca es un evertoniano. Lo sé con seguridad, así que dejémoslo claro”, señaló.

Everton FC es uno de los clubes con más tradición en Inglaterra. (Foto: Everton)

¿Dónde se podrán comprar las entradas para el concierto en Lima?

Por otro lado, concerniente al recital que dará el británico en nuestro país, el público podrá comprar las entradas de manera virtual o presencial en los puntos de venta autorizados de Teleticket. La preventa de entradas se encontrará disponible con un descuento especial para los clientes de Interbank los días 14 y 15 de junio. Con la promoción exclusiva, muchos fanáticos podrán comprar y asegurar un lugar en el concierto, además con un precio menor al de la venta general.

“¡Hola, peruanos! No puedo creer que hayan pasado diez años desde nuestra última visita. Hemos querido volver a comunicarnos con ustedes desde entonces. Sé que nos vamos a divertir muchísimo. ¡La fiesta comienza ahora! Preparémonos para una gran noche de música, canto y baile. Nos vemos pronto”, declaró Paul McCartney. Definitivamente, será una fiesta.

Precios de las entradas para el concierto de Paul McCartney

Zona Preventa Interbank Precio full Central S/.750 S/.790 Lateral S/.650 S/.750 Campo A S/.525 S/.596 Campo B S/.290 S/.357 Occidente 1 S/.650 S/.750 Occidente 2 S/.380 S/.448 Oriente 1 S/.650 S/.750 Oriente 2 S/.380 S/.448 Tribuna Norte S/.165 S/.196 Tribuna preferencial S/.99 S/.115

Las zonas y precios de las entradas del concierto de Paul McCartney. (Foto: Teleticket)





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESA