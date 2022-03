Georgina Rodríguez es conocida en todo el mundo por ser la novia de qué significa ser la esposa de Cristiano Ronaldo, pero desde que lanzó su documental biográfico “Soy Georgina” en Netflix, el pasado 27 de enero de 2022, hemos podido conocer su pasado y su vida privada contada por la propia influencer.

MÁS INFORMACIÓN: El embarazo de la novia de Cristiano Ronaldo en fotos

La también modelo de 28 años es una de las figuras públicas más importantes a nivel internacional. Georgina, quien cuenta en la actualidad con más de 36 millones de seguidores en Instagram, está bajo la mirada atenta de la prensa y de sus fans, sobre todo ahora que están esperando mellizos de Cristiano Ronaldo.

Y si bien la modelo y empresaria argentina, criada en España, sabe que su popularidad empezó cuando inició una relacion con Cristiano Ronaldo, también ha dejado claro que ha trabajado duro por lo que ha conseguido hasta ahora y que lo más importante son sus hijos y su esposo.

MÁS INFORMACIÓN: Cuál es la fortuna de la pareja de Cristiano Ronaldo

El máximo goleador del fútbol y la modelo argentino están juntos desde 2016. (Foto: Georgina Rodríguez/ Instagram)

¿QUÉ SIGNIFICA SER LA ESPOSA DE CRISTIANO RONALDO?

Recientemente Georgina Rodríguez fue la portada de Forbes, una revista económica muy prestigiosa, donde brindó una entrevista y dio más detalles sobre su vida íntima junto a Cristiano Ronaldo y lo que piensa sobre los comentarios que hay sobre ella.

En una parte de la conversación, la modelo argentina se refirió a lo que significa ser “la mujer de...”, ella entiende los prejuicios que conlleva, pero no se desentiende de ellos.

“Es cierto que me ha ido bien en los últimos años, pero también he trabajado mucho, he sabido enfocar mi tiempo y mis redes sociales. A veces me llaman ‘mujer de’ de manera despectiva, pero a mí no me hace daño”, dijo sobre este tema.

“Estoy encantada de ser la mujer de Cristiano Ronaldo, estoy completamente enamorada de él y por ello me siento afortunada”, afirmó.

Además, Georgina Rodríguez reconoció los beneficios en el ámbito económico y profesional que conlleva ser la pareja de Cristiano Ronaldo.

“Soy consciente de que ser su mujer me ofrece muchas oportunidades, pero lo que tengo en el banco lo he trabajado yo, lo he construido yo. Estoy orgullosa de mi trabajo y de cómo he gestionado mi carrera, encontrando el equilibrio entre mi dedicación profesional, personal y familiar”, explicó.

¿A CUÁNTO ASCIENDE EL PATRIMONIO O FORTUNA DE GEORGINA RODRÍGUEZ?

La fortuna de la modelo e influencer Georgina Rodríguez alcanza aproximadamente los 10 millones de dólares, de acuerdo a las estimaciones de Celebrity Net Worth, una plataforma especializada en cotizar el dinero de las celebridades mundiales.

Desde que se conoció su romance con Cristiano Ronaldo, en 2016, Georgina ha sido más valorada como modelo y, como hace hasta la actualidad, trabaja como imagen para diversas marcas internacionales. Es embajadora de una reconocida marca de joyas y también es una empresaria.

Mientras que su serie biográfica “Soy Georgina” se ha convertido en un éxito en la plataforma de streaming de Netflix y hay posibilidades de que aparezca la temporada 2, de acuerdo a portales de todo el mundo. Rodríguez, de esta manera, se encuentra en su mejor momento, pero asegura que sigue ahorrando como cuando tenía menos dinero.