Semanas atrás, Shakira y Gerard Piqué captaron la atención en los medios de comunicación después de que confirmaron su separación tras 12 años de relación por una supuesta tercera en discordia.

Tras confirmarse el fin de de su relación comenzaron a salir a la luz que el jugador del Barcelona le habría sido infiel a la cantante colombiana no solo una vez, sino en varias oportunidades.

Es así que el programa de TV español “Socialité” mencionó las tácticas que habría usado el famoso jugador de fútbol para engañar a la madre de sus hijos sin ser descubierto por ella ni por la prensa.

¿Cómo hacía Gerar Piqué para pasar desapercibido?

Según se informó, la supuesta amante del defensor catalán trabajaba en un bar llamado “La Traviesa”, al que el jugador asistía algunas veces acompañado de su joven compañero de equipo Riqui Puig.

Para no ser captado por reporteros o paparazzi se trasladaba en taxi, Gerard ingresaba por una puerta lateral. Asimismo, tenía un salón “reservado” al que sólo podían ingresar quienes tuvieran su autorización.

El espacio privado tenía una cortina roja con unas escaleras que llevan a un segundo piso. De hecho, la influencer Luciana Guschmer confirmó esto y se sumó a las revelaciones contando cómo son las fiestas de los jugadores del Barcelona con mujeres.

“Había muchos jugadores que se portaban mal, que estaban ahí con modelos y que estaban casados” admitió Luciana, quien aseguró que en esas celebraciones se encontraba Piqué. Además, reveló que la única condición para poder ingresar era no llevar teléfonos.

Piqué habría engañado a Shakira con su exnovia, según Jordi Martín

El conocido paparazzi Jordi Martín reveló que durante años estuvo detrás de Gerard y que la comentada deslealtad del futbolista a la cantante no vendría de ahora.

“En el 2016 yo me entero de una aventura de Gerard Piqué, pero como soy fotógrafo y como no estaba la foto no podía sacar una noticia. Eso fue en España, en Madrid, fue con una expareja de Gerard Piqué, él se escapa de una concentración, pasaron unas horas juntos en el apartamento de su expareja”, reveló sorprendiendo a los conductores.

“Yo llevo doce años detrás de Gerard y Piqué es muy conocido en Barcelona por las fiestas que hace, pero lo que sí que me recalcan es que, últimamente, está totalmente desfasado, está saliendo muchísimo de fiesta con su compañero Ricky Puig”, aseguró el fotógrafo.

Quién es la “amiga especial” de Gerard Piqué tras su separación con Shakira

A esta versión de infidelidades de Gerard Piqué se sumó el rumor de que el futbolista habría decidido dejar de ocultarse y mostrarse con su nueva conquista.

El programa español “Sálvame” de Telecinco difundió días atrás la imagen de la supuesta nueva pareja del futbolista. De acuerdo con el medio, la joven tendría alrededor de 22 años y se parecería mucho a la colombiana Shakira.

“Es una Shakira en versión más pija, muy guapa y con aspecto de niña, aparenta menos edad de la que tiene”, dijo María Patiño, quien forma parte del conocido show televisivo.

Asimismo, el paparazzi Jordi Martín comparó a la supuesta joven y a Shakira, manifestando que son como “dos gotas de agua”.

“Es una chica de 22 años. Es una chica que trabaja en una de las empresas de Gerard Piqué, de las muchas que tiene. Es azafata en una discoteca que frecuenta Gerard Piqué, me dicen que él no se está tapando con ella por las noches, o sea acude con ella a los locales, a varias discotecas”, explicó el hombre de prensa.

No obstante, pese a todas las especulaciones, aún no hay una prueba concreta que relacione al deportista con una nueva novia. Por el momento, los medios internacionales revelan que diversos paparazzis están al tanto de todos los movimientos del famoso futbolista.

