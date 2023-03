En enero del 2023, la cantante colombiana Shakira volvió a la cúspide de su carrera musical tras el lanzamiento de su nuevo tema y hit mundial “Music Session #53”, el cual produjo al lado del argentino Bizarrap y en cuya letra cuenta el infierno que vivió al lado de su pareja por más de 12 años y padre de sus hijos, Gerard Piqué.

“Una loba como yo no está pa tipos como tú”, “Sorry baby, hace rato, debí votar ese gato”, “aquí no vuelvas no quiero otra decepción”, es parte de la letra que Shakira le dedicó a Gerard Piqué y Clara Chía, la nueva conquista de este.

Ahora, Gerard Piqué salió a romper su silencio en medio de todo lo que se ha dicho en contra suya en los últimos meses.

¿Gerard Piqué escuchó “Music Session #53”?

Esta es una de las preguntas que más de uno se ha hecho y fue el propio Gerard Piqué quien confirmó que sí, él ya ha oído la canción que Shakira le dedicó a él y a su nueva conquista Clara Chía Martí.

“Obviamente, la he escuchado, pero no quiero hablar del tema porque no toca”, dijo Gerard Piqué durante una entrevista al programa radial El món a Rac1, presentado por su amigo Jordi Basté.

Sin embargo, Piqué aprovechó también para enviarle un certero mensaje de respuesta a Shakira, pues precisa que lo que más le importa son sus dos hijos, esto en medio de las críticas que reciben ambos por la exposición de los niños y cómo toman la polémica separación de sus padres.

“Las personas tenemos una responsabilidad, sobre todo los que somos padres, de intentar proteger a nuestros hijos. No quiero decir nada al respecto, cada uno toma las decisiones que cree oportunas y no tengo ganas de hablar más del tema, ya que creo que al final lo único que importa es que mis hijos estén bien”, expresó el defensa durante la entrevista.

Además, Gerard Piqué también ha explicado el por qué su hijo mayor, Milan Piqué Mebarak, apreció en la primera retransmisión de la Kings League, la competición creada por él que fusiona fútbol con eSports. Como se recuerda, Shakira envió un comunicado expresando su disconformidad de que uno de sus hijos haya salido en dicho espacio.

“Siempre me gusta que participe en cosas que lo hagan feliz. No estaba previsto que apareciera, pero me pidió salir y yo encantado. Y me siento orgulloso de cómo lo hizo. Pero ya está, cada uno toma las decisiones que le parecen mejores. Cuando nos hacemos mayores, no hay una lección en clase de cómo tienes que ser padre”, refirió.

