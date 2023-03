El exfutbolista del Barcelona de España, Gerard Piqué, finalmente habló luego de nueve meses desde que se anunció su separación con la cantante colombiana Shakira. Durante este tiempo, el deportistya ha sido la comidilla de los medios de comunicación que mostraban cada uno de los capítulos de idas y vueltas entre la expareja.

En su momento, Shakira habló sobre lo dramática y dura que fue su separación pero es Gerard Piqué quien no se había manifestado al respecto, hasta ahora. Piqué habló en una de las radios más escuchadas de Cataluña, RAC1, en el cual habló de los más variados temas, incluyendo su separación de Shakira.

“Yo estoy bien, en mi vida estaban pasando muchas cosas... Cada uno toma las decisiones que considera que son las mejores, yo hago las cosas de una manera e intento hacerlo de la mejor posible”, empezó diciendo Piqué.

No solo eso, Gerard Piqué también habló de los hijos que tiene con Shakira, pues se dice que los niños no lo quieren a raíz de todo lo sucedido entre Shakira y él. “Con mis hijos siempre he tenido una relación muy cercana y me gusta que participen de cosas, que se lo pasan bien... En clase no recibes una lección de cómo puedes ser mejor o peor padre”, añadió.

Piqué o Shakira: ¿quién gana y quién pierde tras la rutptura?

Hace menos de un año, Shakira y Piqué aún mantenían una sólida relación de pareja pero luego de la la decisión de separarse, es Shakira quien se mantiene airosa, pues no ha perdido credibilidad y por el contrario, los fans le han dado su solidaridad y apoyo en cada paso que da.

En un principio, ella estaba devastada pues Piqué ya se mostraba con su nueva conquista Clara Chía pero luego esa situación se revirtió cuando Shakira empezó a lanzar sus temas que para ella fueron como terapia: “Te felicito”, “Monotonía”, “Music Sessions #53” y “TQG”. Ahora, es Piqué quien no cuenta con el respaldo del público y sus redes sociales se llenan a diario de comentarios en su contra.