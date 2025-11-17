Grupo Altos, líder en soluciones integrales para la construcción, está redefiniendo el estándar de infraestructura deportiva en el Perú. Con una visión centrada en transformar espacios funcionales en experiencias memorables, la empresa ha trasladado su ingeniería de estructuras robustas hacia el ámbito deportivo, respondiendo a la necesidad creciente de mejorar la comodidad del público, la calidad de transmisión audiovisual y la observación táctica en los campos de juego.

Su línea Multi-Stark, compuesta por las Graderías Multi-Stark y las Bancas de Suplentes Multi-Stark, junto con la Torre de Transmisión de Grupo Altos, conforman una solución integral y ya validada en múltiples escenarios deportivos. Estas estructuras, diseñadas para elevar la seguridad, visibilidad y eficiencia operativa, no representan un anuncio de lanzamiento, sino la consolidación de un impacto real: están instaladas y funcionando en diversos recintos de alto nivel.

Entre las instituciones que ya utilizan esta infraestructura destacan Universitario de Deportes, Sporting Cristal, Juan Pablo II College y ADT, además de clubes de ascenso y formativos como Atlético Minero, Deportivo Coopsol, Deportivo La Franja, Club El Diamante y Club Interno de Menores.

“Estamos convencidos de que el futuro del deporte peruano se construye con tecnología, precisión y seguridad. Nuestro compromiso es aportar soluciones que

eleven la experiencia de jugadores, hinchas y equipos técnicos”, señaló Persi Rojas, CEO de Grupo Altos.

Con iniciativas como estas, Grupo Altos confirma que su aporte al deporte no se limita a fabricar estructuras, sino a elevar el nivel de juego dentro y fuera de la cancha. Y mientras más instituciones apuesten por infraestructura segura y moderna, más cerca estará el país de vivir el deporte como realmente se merece.