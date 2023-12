Los afiliados a las Admistradoras de Fondos de Pensiones (AFP) están a la espera de la aprobación de alguno de los proyectos presentados en el Congreso de la República que autorizan la liberación de sus fondos; sin embargo, parece que esto no se será factible, al menos no en 2023. Y es que la Comisión de Economía rechazó el pedido para debatir la iniciativa del legislador José Luna, que propone que sean liberadas 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a S/19.800. En esta nota de Depor te contamos todos los detalles sobre si habrá o no nuevo retiro este 2023.

¿Habrá nuevo retiro de AFP en 2023?

Este 2023 no habrá un nuevo retiro de AFP debido a que el último miércoles 13 de diciembre, la Comisión de Economía del Congreso, en sesión ordinaria, rechazó con 12 votos en contra el pedido realizado por el congresista Guido Bellido de incluir en la agenda el debate de los proyectos sobre el desembolso de fondos. Con esto, quedó descartado que, al menos este año, se pueda liberar el dinero. Posiblemente, el debate se realice en marzo de 2024, cuando se reinicie la legislatura.

¿Qué congresistas votaron a favor y quiénes lo hicieron en contra de la iniciativa?

En contra

Alejandro Cavero (Avanza País).

Rosángella Barbarán (Fuerza Popular).

Víctor Flores Ruiz (Fuerza Popular).

Lizarzaburu Lizarzaburu (Fuerza Popular).

María Acuña Peralta (Alianza Para El Progreso).

Adriana Tudela (Avanza País).

Jorge Montoya (Renovación Popular).

Tania Ramírez García (Fuerza Popular).

María Acuña Peralta (Alianza Para El Progreso).

López Ureña (Acción Popular).

Revilla Villanueva (Fuerza Popular).

Julón Irigoin (Alianza Para El Progreso).

Noelia Herrera Medina (Renovación Popular).

A favor

Segundo Montalvo Cubas (Perú Libre).

Américo Gonza Castillo (Perú Libre).

Nieves Limachi Quispe (Perú Libre).

Isabel Cortez Aguirre (Juntos por el Perú)

Alex Paredes Gonzales (Perú Libre).

Germán Tacuri Valdivia (Perú Libre).

Carlos Anderson (No agrupado)

Elías Varas (Perú Libre).

Flores Ancachi (Acción Popular)

José Luna Gálvez (Podemos Perú)

Mita Alanoca (Perú Libre).

¿Cuáles son los proyectos presentados en el Congreso para el retiro de la AFP?

Estas son todas las propuestas que se han presentado -hasta el momento- para autorizar un séptimo retiro de AFP, incluidas las que recientemente se han incluido:

Retiro AFP de 2 UIT (S/9.950) - Segundo Montalvo Cubas (Perú Libre) (YA SE DEBATIÓ)

Retiro AFP de 4 UIT (S/19.800) - Guido Bellido (Perú Bicentenario) (YA SE DEBATIÓ)

Retiro AFP de hasta 3 UIT (S/14.850) - Víctor Cutipa (Perú Bicentenario) (YA SE DEBATIÓ)

Retiro AFP de 4 UIT (S/19.800) - José Luna (Podemos Perú) (PENDIENTE DE DEBATE)

Retiro AFP de 4 UIT (S/19.800) - Isabel Cortez Aguirre (Juntos por el Perú)

Retiro AFP de hasta 4 UIT (S/19.800) - Digna Calle (Podemos Perú)

Retiro AFP del 50% de fondos - Elías Ávalos (Podemos Perú)

Retiro AFP del 70% de fondos - Américo Gonza (Perú Libre)

Retiro AFP del 50% de fondos para compra de vivienda - Patricia Juárez (Fuerza Popular)

Retiro AFP de 3 UIT (S/14.850) - Víctor Flores (Fuerza Popular)

Retiro AFP de 5 UIT (S/24.750) - Jaime Quito (Perú Libre)

Retiro AFP de 25% para pagar deudas con garantía hipotecaria - Melissa Córdova (Avanza País)

Retiro AFP del 100% para compra de vivienda - Ilich López (Acción Popular)

Retiro AFP de 4 UIT (S/19.800) - Jorge Luis Flores Ancachi (Acción Popular)

Retiro AFP de 4 UIT (S/19.800) - Kelly Portalatino (Perú Libre)

Retiro AFP de 4 UIT (S/19.800) - Luis Aragón (Acción Popular)

Retiro AFP de 4 UIT (S/19.800) - Flavio Cruz (Perú Libre)

Retiro AFP de 3 UIT (S/14.850) - Edgar Reymundo (Cambio Democrático-Juntos Por el Perú)

Retiro AFP de 4 UIT (S/19.800) - José Pazo (Somos Perú)

Retiro AFP del 100% en caso de fallecimiento de afiliado - Digna Calle (Podemos Perú)

Retiro AFP de 4 UIT (S/19.800) - Wilson Quispe (Perú Libre)

Retiro AFP de 2 UIT (S/9.900) - César Revilla (Fuerza Popular)

Retiro AFP de 90% de fondos por enfermedad terminal - Katy Ugarte (Unidad y Dialogo Parlamentario)

Retiro AFP de 1 UIT (S/4.950) - Jeny Lopez (Fuerza Popular)

Retiro AFP de 5 UIT (S/24.750) - Segundo Quiroz (Bloque Magisterial de Concertación Nacional)

¿Qué es una AFP?

Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), son instituciones privadas que tienen como único fin la administración de los fondos de pensiones bajo la modalidad de cuentas personales. Otorgan pensiones de jubilación, invalidez, sobrevivencia y proporcionan gastos de sepelio.

Las AFP fueron creadas en 1993 y operan dentro del Sistema Privado de Pensiones (SPP), el cual es supervisado y fiscalizado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

¿Cómo funciona una AFP?

Las AFP administran 4 tipos de fondos:

Fondo 0 o Fondo de protección de capital..

o Fondo de protección de capital.. Fondo 1 o Fondo de preservación de capital.

o Fondo de preservación de capital. Fondo 2 o Fondo mixto.

o Fondo mixto. Fondo 3 o Fondo de apreciación del capital.

¿Cómo saber en qué AFP se encuentra mi dinero?

Si no sabes a qué AFP estás afiliado, pues no te preocupes, ya que aquí te mostramos el paso a paso para que puedas obtener esta importante información:

Ingresar a Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) .

Ve a la sección “Consultas y trámites”. Si no tienes cuenta “Regístrate”, pero antes lee las condiciones de uso y si estás de acuerdo, acéptalas y haz clic en “Siguiente”.

Ingresa tu número de DNI y un correo electrónico. Te llegará un código de verificación y luego de ello podrás activar tu cuenta.

Una vez que te hayas registrado y puedas acceder con tu usuario y contraseña, elige la opción “Reporte de situación previsional” y listo.

En caso seas extranjero(a), da clic en la opción correspondiente que te aparecerá en el punto 3.

¿Cómo saber cuánto dinero tengo ahorrado en mi AFP?

Para conocer el monto que tienes ahorrado en tu fondo de pensiones, de acuerdo con la AFP a la que perteneces, solo debes activar tu cuenta en cualquiera de los siguientes enlaces:

¿Puedo solicitar el retiro de mi AFP bajo alguna modalidad?

Sí, gracias a la ley N° 30478, los afiliados tienen la posibilidad de solicitar la liberación del 25% de sus fondos de las AFP con el objetivo de utilizarlo para la cuota inicial de su primera vivienda o para amortizar el crédito hipotecario asociado a dicha propiedad. Por lo tanto, si estás considerando comprar una casa o departamento, puedes explorar esta opción para no depender completamente de tus ahorros.

