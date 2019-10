Halloween: la película, serie y libro de terror que recomienda Stephen King para la Noche de Brujas

Halloween está a la vuelta de la esquina y muchos se encuentran haciendo planes para esta fecha terrorífica. Existen muchas actividades para festejar el 31 de octubre, pero muchas personas prefieren organizar sus propias reuniones y hacer maratones de las películas más representativas del género de terror, así que para ayudar a sumar más ideas para este día, Stephen King ha decidido dar sus recomendaciones para el día de los muertos.



El escritor estadounidense ha logrado ganarse un espacio en el mundo del terror, ya que ha publicado 62 novelas, siete de ellas bajo el seudónimo Richard Bachman, y siete libros de no ficción. Entre las más populares esta Carrie, El resplandor, It, Cementerio de animales y más.



Stephen King es uno de los mayores referentes de las historias de terror, así que él autor ha decidido dar sus recomendaciones para este Halloween, así que presta atención a la película, serie y libro que ha comentado el escritor.



¿CUÁLES SON LAS RECOMENDACIONES DE STEPHEN KING?

En una reciente entrevista, Stephen King decidió dar sus recomendaciones de la mejor película, la mejor serie y el mejor libro para esta temporada de Halloween y sin duda ha causado gran furor entre sus seguidores.



- Película: remake de ‘Chil´s Play’



Stephen King, el creador de grandes historia de terror ha dicho que el remake de ‘Chil´s Play’ es la mejor película para Halloween y estas son sus razones.



"No fui a ver la película a los cines, porque pensé: 'Bueno, esta es solo otra secuela recalentada'”, comentó el escritor, sin embargo, otra fue su sorpresa.



“Mark Hamill hace la voz de Chucky y a mí me encanta esa película. Me reí y lloré por las cosas allí. Todos los que están en la película hacen un trabajo excelente. Es un guion inteligente y es muy divertido. Realmente es horrible como el infierno. Hay una escena en la que este tipo cuelga algunas luces navideñas en su casa, y Chucky le hace algo a la escalera, se cae y cae de pie, y sus huesos salen del costado de sus piernas. Y sabes, no es divertido, pero al mismo tiempo es divertido”, explicó el autor de ‘El resplandor’.

- Programa de televisión: Marianne



“Me encanta la serie que está en Netflix, Marianne. Es una serie francesa y da mucho, mucho miedo. Hay algo allí de Stranger Things, así que un poco de ese ambiente, y un poco del ambiente de Stephen King también”.



- Libro: Novena Casa de Leigh Bardugo



“Hay un libro maravilloso llamado Novena Casa, es de Leigh Bardugo. Es como Harry Potter pero para adultos. Ese es el tipo de libro, lo lees, te dices a ti mismo, da miedo, es inteligente, es imaginativo y esperas que haya más”.



Estas son las recomendaciones que Stephen King tiene para todos los amantes del terror y nada mejor para esta época de Halloween.