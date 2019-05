¿Cómo tener HBO Go GRATIS para ver ONLINE Game of Thrones? Así podrás tener esta App sin pagar y de manera legal

Game of Thrones es una de las series más populares de los últimos años. Gracias a HBO, el canal de pago que produce y transmite este show de tv, los fans han podido disfrutar durante años (y también esperar...) para ver finalmente el desenlace de todo en su temporada 8 y final.

Lastimosamente, para algunos se les ha hecho un poco difícil continuar las transmisiones oficiales al ser HBO un canal con usuarios Premium. Es decir, solo aquellos que paguen una mensualidad pueden acceder a todo su contenido y ver todas las series de su catálogo, incluyendo Game of Thrones.

Esto ha llevado a muchos a preguntarse: ¿se podrá ver HBO gratis? La respuesta es que sí. Gracias a su aplicativo para dispositivos móviles, HBO Go , el canal tiene varias opciones (algunas un poco obvias y otras no), para que los usuarios puedan disfrutar de la aplicación en su Android, iPhone y Tablet favorita de manera gratuita, y por supuesto, legal.

En este artículo listaremos algunas pocas opciones para "conseguir" HBO Go gratis. Definitivamente estas son mejores que el riesgo que tienen algunas páginas piratas por Internet que te ofrecen lo mismo, al coste de que se le introduzca algún virus a tu PC o que se roben tu información

HBO Go gratis con cuentas compartidas

Es un poco tonto, pero algunas personas olvidan que sus amigos y familiares también miran Game of Thrones y posiblemente ellos si hayan conseguido la suscripción de HBO Go.

HBO Go permite utilizar una cuenta de pago hasta en cinco dispositivos diferentes. Esta información es vital para aquellos que se quieren ahorrar un poco de dinero así como para los que no quisieran pagar absolutamente nada y ver el canal de manera gratuita.

No dudes en pensar que alguno de tus conocidos haya contratado HBO Go, la aplicación para ver el canal vía streaming por Internet, ya que podrías pedir prestada la cuenta solo para ver Game of Thrones ese día y disfrutar de todos los capítulos así como en su día de estreno.

Ver HBO Go gratis con un amigo

Otra opción un poco obvia para poder ver HBO Go Gratis es con la ayuda de un amigo. Game of Thrones es una serie tan popular que es muy probable que nuestros amigos y compañeros también la vean. De ser así, ellos podrían tener en su propia cuenta el la App de pago de HBO.

Si este es el caso, no temas en preguntarles si podrías ver tu serie favorita con ellos. Tal vez en modo de agradecimiento llevarás algo para compartir ese día, pero estarás viendo HBO Go gratis sin pagar nada más que lo que uses en transporte y en comida y, de ser el caso, en una televisión pantalla grande donde se comparta la transmisión.

HBO Go gratis con el mes de prueba

Al igual que Netflix y otros servicios de streaming por Internet, HBO Go te permite afiliarte en su servicio de pago completamente gratis, para que disfrutes todo su contenido por un mes sin ningún compromiso. Para ello, deberás utilizar tu cuenta de Google Play o App Store para descargar su app.

Antes de que se cumplan los 30 días, lo único que tienes que hacer es cancelar tu suscripción y no te cobrarán el siguiente mes. Para este truco necesitarás tener vinculada una tarjeta de crédito o débito a la tienda virtual de tu dispositivo, si no, no podrás utilizar esta opción.

Está de más decir que si se cumplen los 30 días, el cobro se hará de manera automática para que sigas disfrutando el servicio. Si no quieres que esto pase, tienes que cancelarlo antes de ese tiempo y utiliza otra tarjeta y otro correo para afiliarte otra vez y conseguir HBO Gratis. No será de manera ilimitada, ya que cada correo y tarjeta solo lo podrás utilizarlos una vez.

Si bien con HBO GO y HBO Now puedes visualizar tus series de manera gratuita por un tiempo de prueba limitado, lo más recomendable es continuar el servicio de pago cancelando sus montos correspondientes cada mes:

México: 149 pesos al mes.

Perú: 31.90 soles al mes.

Colombia: 29.900 pesos al mes.

Ecuador: 12,99 dólares al mes.

Horarios para ver Game of Thrones

El cuarto episodio de la octava y última temporada de Game of Thrones se estrenará el domingo 5 de mayo a nivel mundial por HBO -y MAX- en los siguientes horarios: