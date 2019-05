¿Cómo ver HBO GRATIS de forma legal? Así disfrutarás de Game of Thrones y otros programas de manera gratuita

Game of Thrones se ha convertido en una de las series más populares de todos los tiempos. Sus fans han esperado durante años el estreno de la última temporada de la serie por HBO, y ahora lo único que buscan es cómo ver gratis el canal en donde se transmite su programa favorito en HD y con subtítulos en español.

En una primera instancia esto no es posible. HBO es un canal de pago que solo deja acceder a sus plataformas oficiales a las personas que hayan contratado su servicio de cable o de streaming por Internet. Sin embargo, existen algunas formas de ver Game of Thrones GRATIS y de manera segura sin romper ninguna ley ni arriesgarse a descargar algún virus para la computadora.

En este artículo haremos un repaso de todas las opciones que se tiene sobre cómo ver HBO gratis por Internet a través de su aplicación para dispositivos móviles o para ver en la comodidad del hogar en la televisión sin necesidad de pagar nada de manera legal.

HBO como parte del paquete de Cable TV

En algunos casos, las operadores de cable utilizan paquetes que incluyen diferentes canales para sus seguidores, por lo que los contratos con ellas no son por transmisiones específicas, sino por un grupo de opciones en la que podría estar HBO.

Además, debido a la popularidad de programas como Game of Thrones y otros factores, los paquetes suelen renovarse e independizan ciertos canales para que sean adquiridos de manera separada, aunque aquellos que tienen cable desde hace tiempo mantienen su programación original sin cambios.

Si quieres ver HBO de manera gratuita en la televisión, lo mejor es revisar si este canal se encuentra dentro del paquete del contrato de TV que ya tienes. Podrías llevarte una grata sorpresa si eres un cliente fiel y tu paquete de años podría incluir HBO sin haberte dado cuenta.

Ver HBO Gratis con un amigo

Otra opción un poco obvia para poder ver HBO Gratis es con la ayuda de un amigo. Game of Thrones es una serie tan popular que es muy probable que nuestros conocidos también la vean. De ser así, ellos podrían tener en su propio cable el canal de pago.

Si este es el caso, no temas en preguntarles si podrías ver tu serie favorita con ellos. Tal vez en modo de agradecimiento llevarás algo para compartir ese día, pero estarás viendo HBO gratis sin pagar nada más que lo que uses en transporte y en comida.

HBO Gratis con cuentas compartidas

HBO permite utilizar una cuenta de pago hasta en cinco dispositivos diferentes. Esta información es vital para aquellos que se quieren ahorrar un poco de dinero así como para los que no quisieran pagar absolutamente nada y ver el canal de manera gratuita.

Si tienes algún amigo o familiar que haya contratado HBO Go, la aplicación para ver el canal vía streaming por Internet, podrías pedir prestada la cuenta solo para ver Game of Thrones ese día y disfrutar de todos los capítulos así como en su día de estreno.

HBO Gratis con el mes de prueba

Al igual que Netflix y otros servicios de streaming por Internet, HBO te permite afiliarte en su servicio de pago completamente gratis, para que disfrutes todo su contenido por un mes sin ningún compromiso. Para ello, deberás utilizar tu cuenta de Google Play o App Store para descargar su app.



Antes de que se cumplan los 30 días, lo único que tienes que hacer es cancelar tu suscripción y no te cobrarán el siguiente mes. Para este truco necesitarás tener vinculada una tarjeta de crédito o débito a la tienda virtual de tu dispositivo, si no, no podrás utilizar esta opción.

Está de más decir que si se cumplen los 30 días, el cobro se hará de manera automática para que sigas disfrutando el servicio. Si no quieres que esto pase, tienes cancelarlo antes de ese tiempo y utiliza otra tarjeta y otro correo para afiliarte otra vez y conseguir HBO Gratis de manera indefinida.

Precio de HBO GO en Latinoamérica

Con HBO GO y HBO Now puedes acceder GRATIS al catálogo del servicio streaming y disfrutar el contenido por un mes. Pasado los 30 días de prueba gratis el usuario es libre de cancelar la suscripción. Este es el precio de la suscripción mensual en algunos países:

México: 149 pesos al mes.

Perú: 31.90 soles al mes.

Colombia: 29.900 pesos al mes.

Ecuador: 12,99 dólares al mes.

¿A qué hora ver Game of Thrones?

El cuarto episodio de la octava y última temporada de Game of Thrones se estrenará el domingo 5 de mayo a nivel mundial por HBO -y MAX- en los siguientes horarios: