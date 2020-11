Este reto viral está sumando adeptos a los desafíos en redes sociales y muchos están divirtiéndose mientras los resuelven, aunque algunos mostraron su desazón por la gran dificultad de encontrar las tostadas que te pedimos en tan solo 20 segundos. ¿Podrás hacerlo? Mira la nota.

¿De qué trata el nuevo viral que te tramos a continuación? Mira la imagen que está en las líneas de abajo y resuelve: ¿dónde se encuentran las tostadas quemadas y untadas de mantequilla entre las demás que presenta esta imagen que remece las redes sociales? Inspecciona con detenimiento la imagen para que des con la respuesta, la cual la presentaremos al final de la nota.

Nuevos y más complicados virales te traemos en Depor para que pongas a trabajar la maquinaria mental en estos días difíciles de temporada previa a Navidad, la época de restauración de la esperanza entre millones de usuarios del mundo. Hoy, en redes sociales, este desafío está dando la hora y solo debes prestar la atención correcta para encontrarle la solución.

Imagen viral

Solo tienes que revisar la imagen que está complicando a más de un internauta en redes sociales, pues encontrar esas tostadas no será nada fácil. Para darte una ayuda, son cuatro que están repartidas entre las demás que sí contienen se muestran como ‘normales’.

¿Logras ver las tostadas quemadas y las que tienen mantequilla? (Televisa)

Te contamos que este reto viral está dando la hora entre usuarios de las redes sociales de España, Argentina, Perú, Colombia y México, entre otros países de habla hispana donde muchos lo encontraron demasiado complicado, otros sí pudieron resolverlo. Si no eres parte de este grupo de ‘genios’ que logró resolver el desafío, a continuación te mostramos la solución.

¿Viste la imagen que esta encima? ¿La viste por completo, con detenimiento, rasgo por rasgo, detalle por detalle y con la tranquilidad necesaria para que des con la respuesta? Pues te contamos que este viral no está logrando ser resuelto así nomás por los usuarios de las redes sociales. Entendemos que ya pasaron los 25 segundos, así que te dejamos correr el minutos. ¿Podrás dar con la solución?

Solución del viral

Pues bien. Pasó el tiempo determinado y no lograste encontrar la solución. ¿Y qué pasará ahora? Seguro que te hiciste la pregunta, pero no temas, que aquí no solo te complicamos con este tipo de desafíos, sino también te los resolvemos para que te des cuenta que no era tan difícil como pensabas, que debes trabajar más tu mente y así retar a tus amigos.

¿Quieres saber la respuesta a este viral? Tranquilo, no te mandaremos a otro link o enlace, solo debes revisar la galería de imágenes que acompañan la nota y en la tercera de ellas podrás resolver este desafío visual.

¿Qué te pareció el viral? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lo lograste cumplir. Y si no, pues te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

