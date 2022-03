“All of us are dead”, conocida en español como “Estamos muertos”, es una de las series surcoreanas más populares de este año. Su historia sigue a un grupo de estudiantes atrapados en su escuela durante un apocalipsis zombi, quienes hacen de todo por sobrevivir y conseguir ayuda, aun cuando son ignorados por los equipos de rescate.

Uno de los alumnos del instituto “Hyosan”, cuyo papel conmovió al público por su desgarrador final, está interpretado por el actor Im Jae Hyuk, quien a pesar de la fama que le ha traído el ser parte de la serie, se rehúsa a abandonar sus trabajos de medio tiempo.

Hyuk posee casi un millón de seguidores en su cuenta de Instagram, donde usuarios de todo el mundo siguen su día a día. El joven es activo en sus redes sociales y disfruta compartir fotos del detrás de cámaras del programa que tanta popularidad le ha dado. Pero, por qué continúa laborando en lugares que seguramente le ofrecen una paga menor en comparación a su profesión como actor; descúbrelo en las siguientes líneas.

Im Jae Hyuk junto a una compañera de la serie (Foto: Jhyuk.im / Instagram)

IM JAE HYUK, EL ACTOR DE “ESTAMOS MUERTOS” QUE MANTIENE SUS TRABAJOS DE MEDIO TIEMPO

Im Jae Hyuk asistió como invitado especial al programa ‘You Quiz on the Block’ de tvN, donde habló sobre cómo la fama le cambió la vida al darle mayor exposición; sin embargo, sorprendió a los presentes al contar que mantiene sus trabajos de medio tiempo. “Incluso estaba trabajando como conductor designado hace cuatro días”, señaló el intérprete de Yang Dae Soo en la serie de Netflix.

¿POR QUÉ IM JAE HYUK NO RENUNCIA?

Tras ser consultado por los conductores sobre las razones que lo han llevado a mantener dicho trabajo ahora que se ha convertido en un popular actor, Hyuk dio una sencilla y clara respuesta: “Aparte de que el drama está bien, no hay nada especial que haya cambiado en mi cuenta bancaria”; es decir, necesita de esos trabajos para solventar sus gastos.

“Gasto entre 900 000 KRW y 1 millón de KRW (742,48 USD ~ 824,98 USD) en el alquiler de un mes y los gastos de manutención, así que solo estoy trabajando para ganar esa cantidad. El alquiler mensual es de unos 400 000 KRW (330 USD). al mes, así que solo tengo que hacer 5 trabajos de mensajería a tiempo parcial, y puedo trabajar durante una o dos semanas para ganar 600 000 KRW (495 USD) al mes para gastos de manutención”, explicó.

ALGUNOS DE LOS TRABAJOS DE JAE HYUK

Entre los trabajos que realiza parcialmente el actor surcoreano están el de vendedor en un mercado, restaurante, carnicería, pescadería, entre otros rubros; pero sin duda, el más complicado de todos es el puesto de conductor designado remunerado, pues se ha visto perjudicado con la mala educación de algún cliente.

“Tuve que lidiar con una persona borracha, hubo un momento en que llamé para decir que iba en camino y corrí un kilómetro, pero el cliente no contestó el teléfono. El metro estaba a punto de dejar de funcionar pronto, así que seguí llamando pero él no contestó el teléfono”.

“Pero tan pronto como contestó, me maldijo diciendo: ‘Si no contesto el teléfono, deberías haber entendido que ya no necesito tu servicio y deberías haber cancelado y marchado’. En ese momento, el metro ya había dejado de funcionar, así que recuerdo ir a la tienda de conveniencia a comer fideos mientras esperaba el autobús nocturno”, contó.