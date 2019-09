“It: Capítulo 2”: Protagonista compartió foto que sugiere final alternativo

James Ransone, uno de los protagonistas de “It: Capítulo 2” , subió una imagen que sugiere un final alternativo. Ojo, antes de continuar leyendo esta nota, te advertimos que contiene spoilers que podrían arruinarte la película, si es que aún no la ves.

Respecto a la publicación de Ransone, quien da vida a Eddie en su versión adulta, esta la hizo en su cuenta de Instagram y generó una ola de comentarios en los fanáticos de la cinta.

En la imagen que subió James Ransone aparece una fotografía del personaje “Richie Tozier” junto a la leyenda “en honor a Richie Rozier”.

Esto no tendría nada de malo, si no fuera por el desenlace de “It: Capítulo 2” en que el sí muere Eddie Kaspbrak, pero no Tozier.

Es decir, con esta publicación, el actor sugirió, al menos para muchos fans de la película, que Richie Tozier (Bill Hader) también habría fallecido.

​Hay que comentar que Tozier fue uno de los más afectados con la muerte de Eddie. Esto debido al amor que sentía por él y que evidenció cuando fue al puente de los besos de Derry, donde talló las iniciales de ambos: R + E.

Pese a que la mayoría de los fans especularon sobre un posible final alternativo, una seguidora dijo que podría tratarse de una interpretación del “amor” que “murió” para Tozier con la partida de Eddie.