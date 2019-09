It, Capítulo 2: este es el origen de Pennywise, su historia y por qué ataca a Derry

¿Quién o qué es Pennywise? El famoso payaso bailarín ha estado aterrorizando al mundo por décadas, al principio en forma de libro, como mini serie de televisión y ahora con una adaptación cinematográfica interpretada por Bill Skargard. No obstante, su historia de origen no ha sido presentada en ninguno de los dos productos audiovisuales, y mucha gente no conoce cómo se creó el personaje.

"It" es una novela de horror escrita por Stephen King que se publicó en 1986. Si bien al inicio tuvo críticas mixtas, con el tiempo se convirtió en una de las obras de la literatura del terror más reconocidas en todo el mundo.

La historia cuenta como un grupo de niños, que se autodenominaron el "Club de los Perdedores", se encuentran con un payaso asesino llamado Pennywise y descubren como ha ido secuestrando a otros jóvenes a lo largo de los años. Ellos logran 'vencerlo', pero 27 años después vuelve a aparecer en su tierra natal y se unen una vez más para derrotarlo de una vez y para siempre.



Tal fue su impacto que, solo 4 años después, en 1990 se presentó una mini-serie dirigida por Tommy Lee Wallace. Esto aumentó aún más la popularidad de Pennywise, interpretado por Tim Curry, hasta convertirse en una figura de la cultura popular.

En los últimos años, una nueva adaptación nació para el cine en el 2017, presentando la primera parte de la novela con Andy Mushietti como su director. Ahora, el próximo 6 de septiembre del 2019, se estrenará su segunda parte con los niños ya adultos enfrentándose nuevamente al payaso.

Sin embargo, ni la adaptación para la televisión ni el de la pantalla grande han profundizado en sus orígenes. Se sabe que no es un payaso normal y que tiene un poder inexplicable. ¿Quién o qué es Pennywise? Aquí haremos un pequeño resumen de su historia.

HISTORIA DE PENNYWISE, EL PAYASO BAILARÍN

It, Pennywise y sus otras formas (Foto: ArtStation / ShaneCook)

Los únicos retazos de historia que Stephen King reveló sobre Pennywise se pueden encontrar en la novela de 1986, pero aun así no queda claro cuál es el origen real de este ente o hasta qué punto sus poderes son capaces de cambiar la realidad que rodea a una persona.

Como menciona el mismo Stephen King, el payaso Pennywise no es más que una de las tantas formas que adopta este ser para cumplir su cometido. Se dice que fue creado por un ser omnipotente (posiblemente por Gan, otro ser recurrente en la cosmología de King que se sería la representación de Dios) hace billones de años junto a Maturin, la tortuga.

Maturin, la tortuga cósmica tiene una inspiración de Gran A'Tuin, parte del Mundodisco creado por Terry Pratchett que a su vez se origina de la mitología hindú (Foto: Pinterest)

Maturin e It han sido eternos enemigos desde la misma creación del universo, y se cuenta que It llegó a la Tierra en un suceso cataclísmico, alojándose en donde actualmente se ubica Estados Unidos y entrando en un estado de hibernación hasta la aparición de la humanidad.

A pesar de que no especifica, It vive en lo que se conoce como "deadlights", un lugar inter-dimensional del que también es parte. Además, su verdadera forma nunca es revelada por ser algo incomprensible para los humanos.

Cuando la ciudad de Derry fue construida en 1715, It despertó y comenzó un ciclo de alimentación con los miedos de sus habitantes para luego volver a hibernar cada 27 o 30 años. Ben descubre en la biblioteca que él despierta después de sus años de hibernación o por algún evento violento en la ciudad.

Pennywise dentro de uno de los libros antiguos de Derry (Foto: Warner Bros.)

En la novela también explica que It descubrió que los miedos de los niños eran más fáciles de materializar en una forma física, así como eran sencillos de llenar de miedo antes de alimentarse. Utiliza la referencia de que eso es como 'salar la carne'.

No se especifica cuántos niños tiene que matar antes de volver a su estado de hibernación, pero en una ocasión provocó la desaparición de cientos de niños en Derry durante los años 1740 y 1743. Para 1957, cuando inició otro de sus ciclos, It asesinó al hermano de Bill Denbrough, Georgie, utilizando la ya conocida fachada de un payaso.

¿Por qué se disfrazaba de Pennywise? En una parte de la novela se revela que en el payaso fue alguna vez Bob Gray, pero luego se desconoce qué pasó con él o por qué It tomó el nombre del payaso Pennywise y su figura como la principal forma.

Bob Gray, mejor conocido por ser el payaso Pennywise (Foto: Warner Bros.)

Stephen King en una entrevista manifestó que había elegido el disfraz de un payaso para It porque "los payasos son los que más asustan a los niños que cualquier otra cosa". Sin embargo, luego del primer acercamiento como Pennywise, It toma la forma del mayor miedo de su presa.

Otro dato interesante sobre It es que realmente no tiene un sexo definido. Por su principal fachada como Pennywise, muchos creen que este ente es varón, pero en la novela también se presenta como una enorme araña hembra que de hecho habría puesto huevos durante la segunda batalla contra el "Club de los Perdedores".

¿Cómo fue posible que los niños hayan vencido a una entidad cósmica como It? En los libros se explica que Gan y la Tortuga tuvieron algo que ver con esta lucha entre ellos y Pennywise, pero parece ser que la película tomará otro rumbo.