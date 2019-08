¿"It: Capítulo 2" y "Stranger Things" son parte del mismo universo? Conoce esta loca teoría

Todo va quedando listo para el estreno de "It: Capítulo 2", la continuación del clásico de horror creado por Stephen King y una teoría ha vuelto a resurgir entre los fans del terror y la ciencia ficción. ¿Será que "It" se desarrolla en el mismo universo de Stranger Things, el programa de los hermanos Duffer creado para Netflix?

Si bien esta teoría se remonta al 2017 cuando se estrenó la segunda temporada de Stranger Things, la misma ha vuelto este año con el regreso del payaso Pennywise a la pantalla grande. Ahora todos quieren confirmar si realmente ambos productos comparten el mismo universo de terror por lo que pasó con Bob Newby.

En resumen, durante uno de los episodios de la serie de Netflix, Bob intenta empatizar con Will, quien estaba aterrorizado por haber estado encerrado en la otra dimensión, y le cuenta una historia de su niñez: un trauma sobre un payaso que le ofreció un globo.

Esta simple interacción le causó a Bob incontables pesadillas, hasta que tuvo el valor de enfrentarse a sus miedos e hizo que el terror parara. ¿Suena familiar? Automáticamente, los fans de Stephen King comenzaron a trazar relaciones entre Bob y Pennywise, pensando que había tomado el nombre de Mr. Baldo para acercarse al entonces pequeño Bob.

La teoría se hizo más fuerte con el desarrollo de la trama, ya que en un punto Bob le sugiere a Joyce que deberían mudarse a Maine para dejar todo ese terror atrás. Ese estado es el hogar de Stephen King y, curiosamente, el mismo lugar en donde Pennywise cazaba niños.

Hasta este punto todo encaja. Considerando la edad de Bob, se sugiere que tuvo un encuentro con Pennywise cuando aún vivía en Maine por los años 50. En 1958 el payaso se encontró con el 'Club de los Perdedores', así que no es tan descabellado pensar que este personaje iba a ser una de sus víctimas, pero enfrentó sus miedos y no fue capturado.

El Club de los Perdedores volverán en "It: Capítulo 2" (Captura: YouTube Warner Bros)

Entonces… ¿sí comparten universo? En la ficción todo puede suceder, pero este no es el caso. Matt Duffer, uno de los creadores de Stranger Things, hizo referencia a esta conexión en una entrevista con Vulture , más como un guiño que como una relación directa entre obras:

"Bueno, ambos tenemos un problema con los payasos. Lo he tenido durante toda mi vida. Lo tuve cuando era muy pequeño y había payasos en una fiesta, pero era un problema real para mí. Luego, en 1990, vimos la mini-serie de It y la interpretación de Tim Curry como Pennywise realmente me arruinó," comentó Matt Duffer.

"Fue como si me asustara en una escala mayor. Fue uno de los primeros horrores reales que he visto, y no había tenido otra experiencia con Stephen King antes, así que es un punto gigante en mi vida. Fueron al menos dos semanas sin dormir por ello. Entonces sí, creo que (la historia del payaso de Bob) fue realmente que yo intentaba describir algo que me asustó totalmente. No lo experimenté tal cual, solo he tenido pesadillas de eso."

Además, comentó que la idea de que Bob sugiriera una mudanza a Maine no significaba que quería volver a donde estaba Pennywise, sino dar por sentado que Stephen King existe en ese mundo. Agregó que Bob no ha leído las obras de King por los traumas que sufrió de pequeño. De hecho, no está nada interesado en sus historias.

Por otro lado, Andrés Muschietti, el director de las películas de It, mencionó en una entrevista a Digital Spy que no tenía conocimiento de esta teoría o la relación que habían creado los hermanos Duffer en su propia serie.

De hecho, admitió que cuando estaba trabajando con Finn Wolfhard él no sabía que el actor aparecía en Stranger Things. Demoró un poco en ver el primer episodio de la serie de Netflix, pero al hacerlo admitió el buen trabajo que habían hecho a pesar de no haber tomado ninguna influencia de ello.

¿Habrá una referencia escondida en "It: Parte 2" ahora que el director está al tanto de lo que sucedió con Bob? Los hermanos Duffer ya confirmaron que es más un curioso easter-egg que una relación directa entre ambas obras de ficción, así que veremos si Muschietti realiza lo propio en su película con la aprobación de Stephen King.