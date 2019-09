It: Tim Curry admite que el final de Pennywise fue decepcionante en su época La mini-serie original de It tuvo un final que no le agradó a muchos de los fans del escritor. De hecho, ni siquiera Tim Curry, el actor que hacía de Pennywise, estuvo satisfecho.

