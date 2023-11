El pasado 9 de septiembre de 2023, Jane Garrett se coronó Miss Nepal, su elección fue aplaudida por mucha gente, ya que se convierte en la primera reina de belleza de talla plus que busca ser Miss Universo. El jurado reveló que los atributos que destacaron para elegirla fueron: seguridad, elegancia, aplomo y ambición.

Precisamente, fue su discurso final el que convenció para llevarse el título. “Como mujer con curvas y que no cumple con ciertos estándares de belleza, estoy aquí para representar a las mujeres que luchan contra el aumento de peso, que luchan con problemas hormonales. Creo que no existe un solo tipo de belleza estándar, pero cada mujer es hermosa tal como es”, señaló.

A raíz de que su presencia en el certamen marca un hito en la historia de los reinados, el que menos busca conocer más datos sobre ella. A continuación, te contamos quién es y todo lo que sabemos de esta joven que asegura que “es hora de mostrar al mundo cómo es la belleza de tamaño real”, tal como publicó en sus redes sociales.

Jane Garrett se impuso ante otras candidatas a Miss Nepal en septiembre pasado. Aquí luciendo su corona (Foto: Miss Nepal)

¿QUIÉN ES JANE GARRETT?

Jane Garrett es la representante de Nepal en Miss Universo 2023, su presencia rompe esquemas en el certamen, toda vez que es la primera candidata de talla plus.

Dio a conocer que hace algunos años tuvo una baja autoestima, pero aprendió a quererse. “Yo era callada e insegura, pero ahora estoy aquí de pie, fuerte y segura de mí misma, Me amo a mí misma, me he perdonado, toda la pena se ha ido y eso para mí es el éxito”, manifestó durante su paso por el certamen en su país, luego de que le preguntaran qué es el éxito para ella.

Jane Garrett lanzándonos una mirada de ensueño (Foto: Miss Universo)

Garrett es enfermera de profesión; es más, forma parte de Smile Train, una organización benéfica sin fines de lucro que brinda cirugía correctiva a niños con labio leporino y paladar hendido.

“Trabajar con bebés es tan gratificante y también doloroso cuando vemos el sufrimiento en este mundo, pero Smile Train está creando una diferencia y eso es lo que cuenta. Es hora de romper los estigmas que este mundo tiene sobre las personas que no ‘encajan’. Todos somos humanos, merecemos amor y somos dignos de amor y aceptación. Eso es humanidad. Sé humano”, publicó en su cuenta de Instagram.

Jane Garret informó a través de sus redes sociales que padece de síndrome de ovario poliquístico (SOP); no sólo ello, pues habla de los cambios que sufre cuerpo, pero en lugar de incomodarse, los acepta.

“Las mujeres pasan por tantos cambios diferentes en su cuerpo. ¡Estoy pasando por un cambio de PCOS (síndrome de ovario poliquístico, por sus siglas en inglés) y eso está bien! Es hora de celebrar los diferentes cambios en el cuerpo de las mujeres y abrazar todas nuestras formas y tamaños. La gente viene en tanta variedad y eso es lo que hace a los humanos tan únicos y especiales”, escribió.

La Miss Nepal 2023 tiene tres temas principales en los que se enfoca: la salud mental, la salud hormonal y el “body positive”, con este último busca empoderar a las niñas y mujeres, y dejar de lado los estereotipos.

Jane Garrett se convierte en la primera candidata plus que buscará la corona el 18 de noviembre (Foto: Miss Universo)

Garret se considera una mujer decidida, resiliente y genuina “que abraza su verdadera esencia y naturaleza sin miedo. Las experiencias de mi vida me han convertido en la mujer fuerte, audaz y valiente que soy hoy”, se lee en el sitio web de Mis Universo.

La reina de belleza nepalí es muy activa en sus redes sociales, donde comparte fotografías y videos de su día a día, los cuales llevan poderosos mensajes de empoderamiento. “Cuando todos te estén presionando, cuando todos estén en tu contra, sé tu propio salvavidas. Sé tu propio héroe”, “Soy una mujer curvy y ¡me encanta! Abraza y acepta tu cuerpo tal como es, Sigue brillando sin importar lo que digan o hagan los demás”, son algunos de las frases que escribió.

Con este vestido corto ceñido, Jane Garrett destaca sus curvas (Foto: Miss Universo)

DATOS PERSONALES DE JANE GARRETT

Nombre completo: Jane Dipika Garrett

Jane Dipika Garrett Lugar de nacimiento: Nepal

Nepal Nacionalidad: Nepalí

Nepalí Edad: 22 años

22 años Instagram: @jadedipika_