¡Jennifer Lopez quiere ser mamá! Ella confiesa querer tener más hijos con Alex Rodríguez

¡Jennifer Lopez no ocultó nada! La 'Diva del Bronx' participó en una entrevista para el programa 'Un Nuevo Día' en Estados Unidos donde habló sobre su nueva película "Hustlers" así como su deseo más grande en la vida: ser mamá nuevamente.

La famosa cantante y actriz puertorriqueña ha confesado en más de una ocasión que para ella la familia es lo más importante, algo que admitió nuevamente durante la emisión del programa frente a Rashel Díaz y Francisco Cáceres.

"A mi me encantan los niños…Eso es lo mejor de mi vida, esos hijos. Así que, si Dios me bendice otra vez, sería lo mejor que me puede pasar," comentó JLo frente a las cámaras de Telemundo a la vez que los presentadores le hacían algunas bromas sobre tener un par de hijos más.



Como se puede observar en la entrevista, la actriz está viviendo lo que ella califica como 'su mejor momento'. Actualmente se encuentra promocionando su nueva película de unas bailarinas nudistas que idean un plan para sacar el máximo provecho de sus clientes, estafarlos y quedarse con todo su dinero.

A diferencia de lo que muchos creen, Alex Rodríguez fue un gran apoyo, tal como ella confiesa en la entrevista, a lo largo de todo el rodaje, ya que incluso fue él mismo quien promocionó sus sensuales pasos de bailes en el tubo mientras practicaba para su actuación.