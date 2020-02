Joaquin Phoenix, el actor que dio vida a Joker y por el cual ha ganado muchos elogios, recibió la estatuilla dorada al ganar la categoría Mejor Actor en la 92 ceremonia de los premios Oscar. El intérprete estadounidense nacido en Puerto Rico venció a actores como Antonio Banderas, Adam Driver, Leonardo DiCaprio y Jonathan Pryce.

Sin embargo, pese al importante galardón, el discurso de Joaquin Phoenix tras recibir el premio fue lo que más ha llamado la atención. El intérprete habló sobre distintas luchas sociales de las que él también forma parte y, también, no desaprovechó el momento para dedicarle unas palabras para su hermano fallecido River Phoenix.

“Cuando tenía 17 años, mi hermano escribió esta letra: ‘ve al rescate con amor y la paz llegará después’”, dijo Joaquin con los ojos llenos de lágrimas, voz entrecortada y sujetando con fuerza la estatuilla dorada.

Joaquin, desde pequeño, estuvo siempre ligado al mundo de la actuación debido a su familia. Una de sus mayores motivaciones fue justamente su hermano mayor, River, quien perdió la vida a los 23 años.

River Phoenix protagonizó “Stand by me” en 1986 (Captura de pantalla)

¿CÓMO FUE LA MUERTE DE RIVER PHOENIX?

River Phoenix era un actor con una de las carreras más prometedoras de Hollywood a principios de los 90. Con 23 años ya había trabajado con importantes actores de la industria como Harrison Ford en “La costa Mosquito” e “Indiana Jones y la última cruzada”, con Sidney Poitier en “Espías sin rostro”, Kevin Kline en “Te amaré hasta que te mate” o Robert Redford en “Los fisgones”.

Pero el reconocimiento del trabajo de River Phoenix llegó por su papel de Chris Chambers en “Stand by me” (1986). Fue nominado a los Premios Oscar con tan solo 18 años a Mejor Actor de Reparto por la película “Running on Empty”, estrenada en 1988; y ese mismo año, Los Globos de Oro también reconocieron su trayectoria y lo nominaron por la misma película a Mejor Actor Secundario.

Lamentablemente, nadie pensaría que cinco años después, River moriría. Todos sus sueños se vinieron abajo la trágica noche del 30 de octubre de 1993. Aquel día se encontraba con sus hermanos Joaquin y Rain y su novia de entonces, Samantha Mathis.

De acuerdo a las investigaciones, esa noche un amigo -al que nunca se ha identificado- le ofreció una copa y River se la bebió sin preguntar. Se trataba de una ‘speedball’, una mezcla líquida de cocaína y heroína.

River Phoenix era considerado uno de los rostros más talentosos de los 90 (Foto: Getty Images)

Según el periodista de Rolling Stone, Gavin Edwards, autor del libro ‘Last night at the Viper Room: River Phoenix and the Hollywood he left behind’, lo que sucedió después fue el momento más crítico de la noche.

Joaquin optó por sacar a su hermano a la calle asegurando que se iba a poner bien e intentaron reanimarle sin éxito. El actor tuvo convulsiones durante cinco minutos. Mientras su hermana le practicaba el boca a boca, Mathis se temía lo peor y se golpeaba la cabeza contra una pared. Finalmente, llamaron al 911 pidiendo ayuda.

River fue trasladado en ambulancia al hospital Cedars Sinai de Los Ángeles, donde los médicos certificaron su muerte a la 1:51 de la madrugada del 31 de octubre. Desaparecía así uno de los rostros más talentosos de aquel entonces.

Un par de semanas después la autopsia determinó que el actor murió a consecuencia de una sobredosis de drogas. Había consumido cocaína y heroína en una cantidad ocho veces superior a la necesaria para matar a una persona, y también había ingerido morfina, efedrina, marihuana y valium.